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https://arabic.sputniknews.com/20220215/أول-تعليق-من-لبنان-على-إحياء-فعالية-للمعارضة-البحرينية-في-بيروت-1058649230.html
أول تعليق من لبنان على إحياء فعالية للمعارضة البحرينية في بيروت
أول تعليق من لبنان على إحياء فعالية للمعارضة البحرينية في بيروت
علقت وزارة الداخلية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، على إحياء فعالية للمعارضة البحرينية في بيروت. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T12:27+0000
2022-02-15T12:27+0000
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
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وقال وزير الداخلية والبلديات ​اللبناني بسام مولوي​، في تصريحات مع "قناة الجديد"، إنه "سيتم تطبيق القانون فيما خص الحفل، الذي نظمته جمعية "الوفاق" البحرينية في قاعة رسالات، في​ الغبيري​، ​بالضاحية الجنوبية​ لبيروت"​.يذكر أن جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" البحرينية، أحيت بحضور وفد من "حزب الله" اللبناني، ذكرى مرور 11 عاما على ما سمته "الثورة البحرينية"، في منطقة الغبيري بالعاصمة بيروت.وفي وقت سابق، أعلنت السلطات اللبنانية منع معارضين بحرينيين من تنظيم نشاطين في بيروت، لأن عقدهما يسيء إلى البحرين ودول الخليج، ويقوض الجهود التي تبذلها بيروت لإصلاح ذات البين مع دول الخليج.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/رسالة-حازمة-من-دول-الخليج-إلى-لبنان-امنعوا-حزب-الله-1053955446.html
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أخبار لبنان, أخبار حزب الله

أول تعليق من لبنان على إحياء فعالية للمعارضة البحرينية في بيروت

12:27 GMT 15.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوقعت وزارات الطاقة اللبنانية والسورية والأردنية، اتفاقيتين عبور واستجرار الطاقة، بحضور وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، ووزير الطاقة السوري غسان الزامل، ووزير الطاقة الأردني صالح خرابشة، بيروت، لبنان 26 يناير 2022
وقعت وزارات الطاقة اللبنانية والسورية والأردنية، اتفاقيتين عبور واستجرار الطاقة، بحضور وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، ووزير الطاقة السوري غسان الزامل، ووزير الطاقة الأردني صالح خرابشة، بيروت، لبنان 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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علقت وزارة الداخلية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، على إحياء فعالية للمعارضة البحرينية في بيروت.
وقال وزير الداخلية والبلديات ​اللبناني بسام مولوي​، في تصريحات مع "قناة الجديد"، إنه "سيتم تطبيق القانون فيما خص الحفل، الذي نظمته جمعية "الوفاق" البحرينية في قاعة رسالات، في​ الغبيري​، ​بالضاحية الجنوبية​ لبيروت"​.
القمة الخليجية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
رسالة حازمة من دول الخليج إلى لبنان: امنعوا "حزب الله"
15 ديسمبر 2021, 09:03 GMT
يذكر أن جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" البحرينية، أحيت بحضور وفد من "حزب الله" اللبناني، ذكرى مرور 11 عاما على ما سمته "الثورة البحرينية"، في منطقة الغبيري بالعاصمة بيروت.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات اللبنانية منع معارضين بحرينيين من تنظيم نشاطين في بيروت، لأن عقدهما يسيء إلى البحرين ودول الخليج، ويقوض الجهود التي تبذلها بيروت لإصلاح ذات البين مع دول الخليج.
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