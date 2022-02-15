عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220215/إعادة-مباراة-البرازيل-والأرجنتين-في-تصفيات-كأس-العالم-1058566282.html
إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يوم الاثنين، إعادة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) المؤهلة لكأس العالم،... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T02:02+0000
2022-02-15T02:02+0000
منتخب البرازيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1049714642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4b279b6141845310611a15967dd00039.jpg
وتوقفت المباراة في ساو باولو بعد خمس دقائق من البداية، عندما اقتحم أفراد السلطات الصحية البرازيلية الملعب لمنع اللاعبين الأرجنتينيين المحترفين في إنجلترا من اللعب.وزعمت السلطات البرازيلية أن اللاعبين انتهكوا قواعد السفر في البرازيل بمنع القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والهند على مدار الأسبوعين السابقين للمباراة، من دخول البلاد إلا إذا كانوا مواطنين برازيليين أو لديهم إقامة دائمة.واعتبرت السلطات البرازيلية أن اللاعبين الأرجنتينيين قدموا معلومات كاذبة حول مكان وجودهم السابق في وثائق الهجرة.وقال الفيفا في بيان، "بعد تحقيق شامل في مختلف الحقائق وفي ضوء اللوائح المعمول بها، قررت لجنة الانضباط بالفيفا إعادة المباراة في موعد وفي مكان يحدده الفيفا".وتابع "بالإضافة إلى ذلك، خلصت لجنة الانضباط في الفيفا إلى أن إلغاء المباراة نابع من العديد من أوجه القصور من الأطراف المعنية".وأوقف الفيفا لاعبي الأرجنتين المحترفين في إنجلترا في ذلك الوقت وهم إميليانو بوينديا وإميليانو مارتينيز وجيوفاني لوسيلسو، المعار من توتنهام إلى فياريال الإسباني حاليا، وكريستيان روميرو لمباراتين لعدم توافقهم مع بروتوكول الفيفا لمكافحة فيروس كورونا.وقرر الفيفا تغريم البرازيل والأرجنتين 500 ألف فرنك سويسري (540 ألف دولار) و200 ألف فرنك سويسري على الترتيب، بسبب إخلالهم بمبادئ "النظام والسلامة".وقال الاتحاد الأرجنتيني إنه سيطعن ضد القرار.وأضاف الاتحاد "القرارات لا تتوافق مع الحقائق"، وطلب من الفيفا تقديم الأسس القانونية للقرارات حتى يمكن تجهيز الطعن ضدها.وضمنت البرازيل متصدرة التصفيات والأرجنتين التأهل إلى النهائيات في قطر. وتنتهي تصفيات الكونميبول في نهاية مارس/آذار.
https://arabic.sputniknews.com/20211112/منتخب-البرازيل-يتأهل-رسميا-لمونديال-قطر-2022-بعد-فوزه-على-1050687268.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1049714642_442:0:3173:2048_1920x0_80_0_0_fe5379d3a13315aed710859a7012faa0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منتخب البرازيل

إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

02:02 GMT 15.02.2022
© REUTERS / MOLLY DARLINGTONمنتخب البرازيل الأولمبي
منتخب البرازيل الأولمبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / MOLLY DARLINGTON
تابعنا عبرGoogle news
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يوم الاثنين، إعادة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) المؤهلة لكأس العالم، والتي توقفت بعد اقتحام مسؤولي الصحة الملعب في سبتمبر/أيلول.
وتوقفت المباراة في ساو باولو بعد خمس دقائق من البداية، عندما اقتحم أفراد السلطات الصحية البرازيلية الملعب لمنع اللاعبين الأرجنتينيين المحترفين في إنجلترا من اللعب.
وزعمت السلطات البرازيلية أن اللاعبين انتهكوا قواعد السفر في البرازيل بمنع القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والهند على مدار الأسبوعين السابقين للمباراة، من دخول البلاد إلا إذا كانوا مواطنين برازيليين أو لديهم إقامة دائمة.
وقال الاتحاد الأرجنتيني إنه كان يعتقد أن البرتوكول الذي تم تطبيقه خلال كأس كوبا أمريكا في البرازيل في يونيو/حزيران ما زال ساريا، وأكد الكونميبول هذا التفسير.
واعتبرت السلطات البرازيلية أن اللاعبين الأرجنتينيين قدموا معلومات كاذبة حول مكان وجودهم السابق في وثائق الهجرة.
وقال الفيفا في بيان، "بعد تحقيق شامل في مختلف الحقائق وفي ضوء اللوائح المعمول بها، قررت لجنة الانضباط بالفيفا إعادة المباراة في موعد وفي مكان يحدده الفيفا".
وتابع "بالإضافة إلى ذلك، خلصت لجنة الانضباط في الفيفا إلى أن إلغاء المباراة نابع من العديد من أوجه القصور من الأطراف المعنية".
منتخب البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2021
منتخب البرازيل يتأهل رسميا لمونديال قطر 2022 بعد فوزه على كولومبيا
12 نوفمبر 2021, 11:17 GMT
وأوقف الفيفا لاعبي الأرجنتين المحترفين في إنجلترا في ذلك الوقت وهم إميليانو بوينديا وإميليانو مارتينيز وجيوفاني لوسيلسو، المعار من توتنهام إلى فياريال الإسباني حاليا، وكريستيان روميرو لمباراتين لعدم توافقهم مع بروتوكول الفيفا لمكافحة فيروس كورونا.
وقرر الفيفا تغريم البرازيل والأرجنتين 500 ألف فرنك سويسري (540 ألف دولار) و200 ألف فرنك سويسري على الترتيب، بسبب إخلالهم بمبادئ "النظام والسلامة".
وقال الاتحاد الأرجنتيني إنه سيطعن ضد القرار.
وأضاف الاتحاد "القرارات لا تتوافق مع الحقائق"، وطلب من الفيفا تقديم الأسس القانونية للقرارات حتى يمكن تجهيز الطعن ضدها.
وضمنت البرازيل متصدرة التصفيات والأرجنتين التأهل إلى النهائيات في قطر. وتنتهي تصفيات الكونميبول في نهاية مارس/آذار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала