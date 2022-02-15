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https://arabic.sputniknews.com/20220215/إعلام-حاكم-مصرف-لبنان-لم-يحضر-إلى-جلسة-استجوابه-في-قصرالعدل-ببعبدا-1058574385.html
إعلام: حاكم مصرف لبنان لم يحضر إلى جلسة استجوابه في قصرالعدل ببعبدا
إعلام: حاكم مصرف لبنان لم يحضر إلى جلسة استجوابه في قصرالعدل ببعبدا
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن حاكم ​مصرف لبنان​ المركزي، ​رياض سلامة​، لم يحضر، اليوم، إلى قصرالعدل لجلسة استجوابه المقرر موعدها قبل أيام​. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T09:11+0000
2022-02-15T09:11+0000
العالم العربي
لبنان
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وذكرت قناة الـ"MTV" اللبنانية، أن حاكم ​المصرف المركزي رياض سلامة​ لم يحضر إلى جلسة استجوابه في قصر العدل ​ببعبدا​.وأشارت القناة نقلا عن مصادر خاصة إلى أن "التوجه كان بأن يُعمل على إحضار رياض سلامة، من قبل ​أمن الدولة​ بعد مذكّرة الإحضار التي أصدرتها القاضية ​غادة عون​ خلال 24 ساعة، من 3 مواقع إلا أنه لم يتواجد فيها".وأوضحت مصادر قانونية للقناة أنه يتوجّب من الناحية القانونية أن تختم القاضية عون التحقيق وتدّعي على سلامة غيابيّاً، ولكنه من المتوقع أن تُحدد جلسة أخرى لاستجوابه، في سابقة قانونية لجهة عدد الجلسات التي حدّدتها حتى الآن لكي يبقى الملف في يديها.
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العالم العربي, لبنان

إعلام: حاكم مصرف لبنان لم يحضر إلى جلسة استجوابه في قصرالعدل ببعبدا

09:11 GMT 15.02.2022
© AFP 2022 / -حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022 / -
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن حاكم ​مصرف لبنان​ المركزي، ​رياض سلامة​، لم يحضر، اليوم، إلى قصرالعدل لجلسة استجوابه المقرر موعدها قبل أيام​.
وذكرت قناة الـ"MTV" اللبنانية، أن حاكم ​المصرف المركزي رياض سلامة​ لم يحضر إلى جلسة استجوابه في قصر العدل ​ببعبدا​.
وأشارت القناة نقلا عن مصادر خاصة إلى أن "التوجه كان بأن يُعمل على إحضار رياض سلامة، من قبل ​أمن الدولة​ بعد مذكّرة الإحضار التي أصدرتها القاضية ​غادة عون​ خلال 24 ساعة، من 3 مواقع إلا أنه لم يتواجد فيها".
وأوضحت مصادر قانونية للقناة أنه يتوجّب من الناحية القانونية أن تختم القاضية عون التحقيق وتدّعي على سلامة غيابيّاً، ولكنه من المتوقع أن تُحدد جلسة أخرى لاستجوابه، في سابقة قانونية لجهة عدد الجلسات التي حدّدتها حتى الآن لكي يبقى الملف في يديها.
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