https://arabic.sputniknews.com/20220215/إنتل-الأمريكية-تستحوذ-على-شركة-إسرائيلية-بـ-58-مليار-دولار-1058649013.html

"إنتل" الأمريكية تستحوذ على شركة إسرائيلية بـ 5.8 مليار دولار

"إنتل" الأمريكية تستحوذ على شركة إسرائيلية بـ 5.8 مليار دولار

أعلنت شركة إنتل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة صناعة الرقائق الإسرائيلية تاور لأشباه الموصلات المحدودة. 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T12:24+0000

2022-02-15T12:24+0000

2022-02-15T12:24+0000

إنتل

شركة إسرائيلية

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وحسب موقع "غلوبس" قالت إنتل إنها ستستحوذ على تاور مقابل 53 دولارًا للسهم نقدًا، علاوة على نسبة 60% على سعر الإغلاق في وول ستريت مساء أمس.وطبقا للاتفاق ستدفع إنتل إجمالي 5.8 مليار دولار لشراء تاور، بما في ذلك 400 مليون دولار نقدًا للشركة.وكان سعر سهم تاور قد ارتفع حاليًا ليصل إلى نسبة 41.76% في بورصة تل أبيب.من جهته قال بات غيلسينغر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل: "ستساعد حافظة التكنولوجيا المتخصصة لشركة تاور، والوصول الجغرافي ، والعلاقات العميقة مع العملاء وعمليات الخدمات أولاً، على توسيع نطاق خدمات إنتل وتعزيز هدفنا المتمثل في أن نصبح مزودًا رئيسيًا على مستوى العالم".واوضح أن "هذه الصفقة ستمكن إنتل من تقديم خدماتها، وتفتح فرصًا جديدة للعملاء الحاليين والمستقبليين في عصر الطلب غير المسبوق على أشباه الموصلات".أما راسل إلوانجر، الرئيس التنفيذي لشركة تاور، فأكد أنه "بفضل تاريخها الثري، أنشأت تاور مجموعة رائعة من حلول المسبك التناظري المتخصصة بناءً على شراكات عميقة مع العملاء، مع إمكانات تصنيع عالمية".وقالت إنتل إن الصفقة، التي من المتوقع أن تنتهي في غضون 12 شهرًا، كان من المتوقع أن تتراكم على الفور مع "إي بي إس" غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من إنتل، مؤكدة أنها تعتزم تمويل عملية الاستحواذ نقدًا من الميزانية العمومية.

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إنتل, شركة إسرائيلية