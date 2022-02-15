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الأردن... استئناف مناقشات مشروعي قانوني الأحزاب وانتخاب البرلمان
الأردن... استئناف مناقشات مشروعي قانوني الأحزاب وانتخاب البرلمان
يستأنف البرلمان الأردني، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب لمجلس النواب. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T07:19+0000
2022-02-15T07:19+0000
أخبار الأردن
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ويحضر جلسة المناقشة ممثلون عن المجتمع المدني، حسب موقع عمون نيوز الأردني. وتوقفت خلال الفترة الماضية مناقشات اللجنة القانونية النيابية بسبب إنشغال الأعضاء بإقرار الموازنة العامة للدولة لسنة 2022. وفي حديث سابق، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبد المنعم العودات، أن التعديلات التي تتم على مشروع قانون الأحزاب لسنة 2021، تعمل على تحصين العمل الحزبي من التدخلات، كما تجرم هذه التعديلات أي محاولات للنيل من الأحزاب أو المنتسبين لها. ومن ضمن التعديلات التي تجري مناقشتها، تخصيص قائمة نسبية مغلقة خصص لها 41 مقعدا في البرلمان على مستوى الوطن للأحزاب فقط.
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أخبار الأردن

الأردن... استئناف مناقشات مشروعي قانوني الأحزاب وانتخاب البرلمان

07:19 GMT 15.02.2022
© Sputnik . Mohammad Hannonعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© Sputnik . Mohammad Hannon
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يستأنف البرلمان الأردني، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب لمجلس النواب.
ويحضر جلسة المناقشة ممثلون عن المجتمع المدني، حسب موقع عمون نيوز الأردني.
وتوقفت خلال الفترة الماضية مناقشات اللجنة القانونية النيابية بسبب إنشغال الأعضاء بإقرار الموازنة العامة للدولة لسنة 2022.
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وفي حديث سابق، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبد المنعم العودات، أن التعديلات التي تتم على مشروع قانون الأحزاب لسنة 2021، تعمل على تحصين العمل الحزبي من التدخلات، كما تجرم هذه التعديلات أي محاولات للنيل من الأحزاب أو المنتسبين لها.
ومن ضمن التعديلات التي تجري مناقشتها، تخصيص قائمة نسبية مغلقة خصص لها 41 مقعدا في البرلمان على مستوى الوطن للأحزاب فقط.
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