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الجامعة العربية تعلن دعمها لجهود تسهيل عملية حوار وطني سوداني شامل
الجامعة العربية تعلن دعمها لجهود تسهيل عملية حوار وطني سوداني شامل
أعلنت جامعة الدول العربية دعمها للجهود المبذولة لتسهيل عملية حوار وطني سوداني شامل. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T16:09+0000
2022-02-15T16:09+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
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وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان مساء اليوم، إن الجامعة تدعم للجهود المبذولة "لتسهيل عملية حوار وطني سوداني شامل تفضي إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة وعقد انتخابات حرة ونزيهة بعد فترة انتقالية متفق عليها وتعديلات مقبولة للجميع على الوثيقة الدستورية".وشدد على "وقوف الجامعة بقوة إلى جوار السودان من أجل معالجة تحديات المرحلة الحالية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلم الأهلي والتنمية والديمقراطية".
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان

الجامعة العربية تعلن دعمها لجهود تسهيل عملية حوار وطني سوداني شامل

16:09 GMT 15.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYاجتماع لوزراء خارجية جامعة الدول العربية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن"
اجتماع لوزراء خارجية جامعة الدول العربية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط صفقة القرن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت جامعة الدول العربية دعمها للجهود المبذولة لتسهيل عملية حوار وطني سوداني شامل.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان مساء اليوم، إن الجامعة تدعم للجهود المبذولة "لتسهيل عملية حوار وطني سوداني شامل تفضي إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة وعقد انتخابات حرة ونزيهة بعد فترة انتقالية متفق عليها وتعديلات مقبولة للجميع على الوثيقة الدستورية".
وبحسب البيان "جدد المصدر تأييد الجامعة للمساعي الحميدة التي تبذلها حالياً بعثة الأمم المتحدة بالسودان لتسهيل هذا الحوار الوطني الشامل".
وشدد على "وقوف الجامعة بقوة إلى جوار السودان من أجل معالجة تحديات المرحلة الحالية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلم الأهلي والتنمية والديمقراطية".
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