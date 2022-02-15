https://arabic.sputniknews.com/20220215/الجيش-الروسي-يقدم-عشرات-الأطنان-من-المساعدات-الإنسانية-لسكان-شرقي-سوريا-1058659652.html

الجيش الروسي يقدم عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية لسكان شرقي سوريا

الجيش الروسي يقدم عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية لسكان شرقي سوريا

ضمن خططه التي تتركز على تقديم المساعدات للشعب السوري، وزع الجيش الروسي عشرات الأطنان من المواد الإغاثية وقدم خدمات طبية في قرى وبلدات بريفي الحسكة ودير الزور... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T15:10+0000

2022-02-15T15:10+0000

2022-02-15T15:17+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058658879_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_4e38f980c7e13d07f2ffb72c8e8c9099.jpg

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، أن القوات الروسية في قاعدة مدينة القامشلي، وزعت مساعدات غذائية وتموينية عاجلة على المدنيين والطلاب في بلدة (ذبانة) بريف القامشلي الجنوبي، أقصى شمال شرقي سوريا، مع قيام فريق طبي مختص بتقديم مجموعة من الخدمات الطبية والدوائية لهم.وتوزعت المساعدات على 300 سلة غذائية شملت الطحين والأرز والشاي والزيت والمعلبات، كما تم تقديم الخدمات الطبية الضرورية مع الأدوية لأكثر من 50 حالة مرضية من رجال ونساء وأطفال البلدة.وفي تصريح لــ "سبوتنيك"، شكر أحد سكان القرية القوات الروسية التي قامت بتقديم خدمات طبية له، منوها بدعم ووقوف الشعب الروسي الصديق مع سورية وشعبها في مواجهة العقوبات الاقتصادية القسرية المفروضة عليها.كما واصل مركز المصالحة الروسي في بلدة حطلة بريف محافظة دير الزور، تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء قرى وبلدات شرق الفرات المحررة الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن 4 أطنان من المساعدات الغذائية تلقاها أبناء بلدة (مظلوم) بريف المحافظة، من أصل 36 طن سيتم توزيعها تباعا، بواقع 400 سلة غذائية متكاملة لسكان جميع القرى والبلدات المحررةت خلال الشهر الحالي.وفي تصريح لمراسل "سبوتنيك" بدير الزور، قال رئيس مركز المصالحة الروسية، النقيب ألكسندر: أن مركز المصالحة قام بتوزيع أربعة طن من المساعدات صباح اليوم وسيكون هناك توزيع لكافة البلدات السبعة الواقعة في الجزيرة السورية وتأتي هذه المساعدات كنوع من الدعم للشعب السوري الذي يعاني من العقوبات الأمريكية الجائرة عليه.كما قال عبد العزيز ذياب، وهو أحد وجهاء المنطقة، أن مركز المصالحة الروسي يواصل تقديم الدعم لكافة ابناء الريف الشمالي الشرقي عبر المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية وغيرها، وأن هذه المساعدات تسهم في التخفيف من الحصار الإقتصادي الذي فرضته قوات الاحتلال الامريكي على الشعب السوري عبر ما يسمى (قانون قيصر).

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم