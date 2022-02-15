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https://arabic.sputniknews.com/20220215/الرئيس-التونسي-يقرر-تشكيل-لجنة-للتدقيق-في-كافة-القروض-والمنح-التي-حصلت-عليها-البلاد-1058666893.html
الرئيس التونسي يقرر تشكيل لجنة للتدقيق في كافة القروض والمنح التي حصلت عليها البلاد
الرئيس التونسي يقرر تشكيل لجنة للتدقيق في كافة القروض والمنح التي حصلت عليها البلاد
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للتدقيق في كافة القروض والمنح التي حصلت عليها البلاد خلال السنوات الماضية، وذلك في ظل اتهاماته لبعض... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T17:45+0000
2022-02-15T17:45+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك خلال لقائه فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الثلاثاء.وقال سعيد، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على "فيسبوك"، "سيتم قريبا تشكيل لجنة للتدقيق في القروض والهبات التي جاءت من العديد من الدول والمؤسسات".وأشار إلى أن "21 بالمئة من الأموال من ميزانية تونس ذهبت سدى في الخارج وبعد ذلك هؤلاء تحالفوا للبقاء في السلطة وإبقاء امتيازاتهم".وتابع "أموال الشعب يجب أن تعود للشعب".وتطرق اللقاء، إلى علاقات تونس بالبنك الدولي، فضلا عن التباحث بشأن القروض والهبات التي حصلت عليها تونس، ومحاربة الفساد، وتطهير القضاء وتعزيز استقلاليته.
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي

الرئيس التونسي يقرر تشكيل لجنة للتدقيق في كافة القروض والمنح التي حصلت عليها البلاد

17:45 GMT 15.02.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARالرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للتدقيق في كافة القروض والمنح التي حصلت عليها البلاد خلال السنوات الماضية، وذلك في ظل اتهاماته لبعض المسؤولين السابقين بالفساد.
جاء ذلك خلال لقائه فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الثلاثاء.
وقال سعيد، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على "فيسبوك"، "سيتم قريبا تشكيل لجنة للتدقيق في القروض والهبات التي جاءت من العديد من الدول والمؤسسات".
وأضاف "هناك مسؤول كبير حدثني عن هبة بـ 500 مليون دولار لم تدخل تونس، نريد هذه الأموال للشعب التونسي وللفقراء".
وأشار إلى أن "21 بالمئة من الأموال من ميزانية تونس ذهبت سدى في الخارج وبعد ذلك هؤلاء تحالفوا للبقاء في السلطة وإبقاء امتيازاتهم".
وتابع "أموال الشعب يجب أن تعود للشعب".
وتطرق اللقاء، إلى علاقات تونس بالبنك الدولي، فضلا عن التباحث بشأن القروض والهبات التي حصلت عليها تونس، ومحاربة الفساد، وتطهير القضاء وتعزيز استقلاليته.
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