https://arabic.sputniknews.com/20220215/الصحة-العالمية-تهديد-أوميكرون-لا-يزال-مرتفعا-في-شرق-أوروبا-1058646520.html

الصحة العالمية: تهديد "أوميكرون" لا يزال مرتفعا في شرق أوروبا

الصحة العالمية: تهديد "أوميكرون" لا يزال مرتفعا في شرق أوروبا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن موجة جديدة من إصابات متحور "أوميكرون" لفيروس ‏‏"كورونا" المستجد تتجه نحو شرق أوروبا.‏ 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T11:41+0000

2022-02-15T11:41+0000

2022-02-15T11:41+0000

فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

العالم

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وحثت المنظمة السلطات هناك على تحسين التطعيم وغيرها من الإجراءات الوقائية، بحسب وكالة "رويترز".وقال المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغ، في بيان، إنه على مدار الأسبوعين الماضيين تضاعفت حالات الإصابة بـ(كوفيد -19) في أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا وروسيا وأوكرانيا.ويأتي بيان كلوغ في وقت ألمحت فيه العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك جمهورية التشيك وبولندا، إلى تخفيف قيود فيروس "كورونا" المستجد خلال الشهر المقبل، في حال أن استمرت أرقام الإصابة اليومية في الانخفاض.ومع ذلك، شددت منظمة الصحة العالمية على الحاجة المستمرة لاتخاذ تدابير، مثل الاختبار السريع وارتداء الأقنعة الطبية، منوهة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 165 مليون حالة إصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، مع 25000 حالة وفاة في الأسبوع الماضي.وقال هانز كلوغ: "في مواجهة موجة مد وجزر "أوميكرون"، ومع استمرار انتشار متحور "دلتا" على نطاق واسع في الشرق، فإن هذا الوضع المقلق ليس هو الوقت المناسب لرفع الإجراءات التي نعلم أنها تعمل على الحد من انتشار (كوفيد-19)".كما دعا كلوغ الحكومات إلى فحص الأسباب المحلية وراء معدلات التطعيم المنخفضة ضد "كورونا".وأشار إلى أن أقل من 40 بالمئة ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما في البوسنة والهرسك وبلغاريا وقيرغيزستان وأوكرانيا وأوزبكستان أكملوا سلسلة لقاحات (كوفيد-19) الخاصة بهم.

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فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية, العالم