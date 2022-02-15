https://arabic.sputniknews.com/20220215/الصحة-العالمية-تهديد-أوميكرون-لا-يزال-مرتفعا-في-شرق-أوروبا-1058646520.html
الصحة العالمية: تهديد "أوميكرون" لا يزال مرتفعا في شرق أوروبا
الصحة العالمية: تهديد "أوميكرون" لا يزال مرتفعا في شرق أوروبا
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن موجة جديدة من إصابات متحور "أوميكرون" لفيروس "كورونا" المستجد تتجه نحو شرق أوروبا. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T11:41+0000
2022-02-15T11:41+0000
2022-02-15T11:41+0000
فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية
العالم
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وحثت المنظمة السلطات هناك على تحسين التطعيم وغيرها من الإجراءات الوقائية، بحسب وكالة "رويترز".وقال المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغ، في بيان، إنه على مدار الأسبوعين الماضيين تضاعفت حالات الإصابة بـ(كوفيد -19) في أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا وروسيا وأوكرانيا.ويأتي بيان كلوغ في وقت ألمحت فيه العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك جمهورية التشيك وبولندا، إلى تخفيف قيود فيروس "كورونا" المستجد خلال الشهر المقبل، في حال أن استمرت أرقام الإصابة اليومية في الانخفاض.ومع ذلك، شددت منظمة الصحة العالمية على الحاجة المستمرة لاتخاذ تدابير، مثل الاختبار السريع وارتداء الأقنعة الطبية، منوهة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 165 مليون حالة إصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، مع 25000 حالة وفاة في الأسبوع الماضي.وقال هانز كلوغ: "في مواجهة موجة مد وجزر "أوميكرون"، ومع استمرار انتشار متحور "دلتا" على نطاق واسع في الشرق، فإن هذا الوضع المقلق ليس هو الوقت المناسب لرفع الإجراءات التي نعلم أنها تعمل على الحد من انتشار (كوفيد-19)".كما دعا كلوغ الحكومات إلى فحص الأسباب المحلية وراء معدلات التطعيم المنخفضة ضد "كورونا".وأشار إلى أن أقل من 40 بالمئة ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما في البوسنة والهرسك وبلغاريا وقيرغيزستان وأوكرانيا وأوزبكستان أكملوا سلسلة لقاحات (كوفيد-19) الخاصة بهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/خبيرة-في-الصحة-العالمية-9-من-كل-10-أشخاص-في-العالم-يتنفسون-هواء-غير-صالح-فيديو-1058441870.html
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فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية, العالم
الصحة العالمية: تهديد "أوميكرون" لا يزال مرتفعا في شرق أوروبا
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن موجة جديدة من إصابات متحور "أوميكرون" لفيروس "كورونا" المستجد تتجه نحو شرق أوروبا.
وحثت المنظمة السلطات هناك على تحسين التطعيم وغيرها من الإجراءات الوقائية، بحسب وكالة "رويترز".
وقال المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغ، في بيان، إنه على مدار الأسبوعين الماضيين تضاعفت حالات الإصابة بـ(كوفيد -19) في أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا وروسيا وأوكرانيا.
ويأتي بيان كلوغ في وقت ألمحت فيه العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك جمهورية التشيك وبولندا، إلى تخفيف قيود فيروس "كورونا" المستجد خلال الشهر المقبل، في حال أن استمرت أرقام الإصابة اليومية في الانخفاض.
ومع ذلك، شددت منظمة الصحة العالمية على الحاجة المستمرة لاتخاذ تدابير، مثل الاختبار السريع وارتداء الأقنعة الطبية، منوهة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 165 مليون حالة إصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، مع 25000 حالة وفاة في الأسبوع الماضي.
وقال هانز كلوغ: "في مواجهة موجة مد وجزر "أوميكرون"، ومع استمرار انتشار متحور "دلتا" على نطاق واسع في الشرق، فإن هذا الوضع المقلق ليس هو الوقت المناسب لرفع الإجراءات التي نعلم أنها تعمل على الحد من انتشار (كوفيد-19)".
كما دعا كلوغ الحكومات إلى فحص الأسباب المحلية وراء معدلات التطعيم المنخفضة ضد "كورونا".
وأشار إلى أن أقل من 40 بالمئة ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما في البوسنة والهرسك وبلغاريا وقيرغيزستان وأوكرانيا وأوزبكستان أكملوا سلسلة لقاحات (كوفيد-19) الخاصة بهم.