https://arabic.sputniknews.com/20220215/الكرملين-بوتين-يستقبل-نظيره-البرازيلي-اليوم-لبحث-تعزيز-الشراكة-الاستراتيجية--1058577342.html
الكرملين: بوتين يستقبل غدا نظيره البرازيلي لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية
الكرملين: بوتين يستقبل غدا نظيره البرازيلي لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البرازيلي جايير بولسونارو يناقشان في 16 فبراير تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتطوير التعاون... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T10:05+0000
2022-02-15T10:05+0000
2022-02-15T10:10+0000
روسيا
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وجاء في بيان الكرملين: "يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 16 فبراير، محادثات مع رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونارو الذي يقوم بزيارة رسمية الى روسيا".وأضاف البيان أن الطرفين سيناقشان قضايا تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية البرازيلية، وتطوير التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والإنسانية، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية الرئيسية.
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روسيا
الكرملين: بوتين يستقبل غدا نظيره البرازيلي لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية
10:05 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 10:10 GMT 15.02.2022) تابعنا عبر
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البرازيلي جايير بولسونارو يناقشان في 16 فبراير تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد والثقافة والعلوم.
وجاء في بيان الكرملين: "يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 16 فبراير، محادثات مع رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونارو الذي يقوم بزيارة رسمية الى روسيا".
وأضاف البيان أن الطرفين سيناقشان قضايا تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية البرازيلية، وتطوير التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والإنسانية، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية الرئيسية.