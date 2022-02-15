https://arabic.sputniknews.com/20220215/المتحدث-باسم-الرئاسة-التركية-يزور-إسرائيل-خلال-أيام-1058645805.html
المتحدث باسم الرئاسة التركية يزور إسرائيل خلال أيام
المتحدث باسم الرئاسة التركية يزور إسرائيل خلال أيام
يصل وفد رسمي كبير من تركيا إلى إسرائيل هذا الأسبوع في إطار الاستعدادات للزيارة المرتقبة للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى أنقرة. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T11:30+0000
2022-02-15T11:30+0000
2022-02-15T11:30+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان الذي نشرته على تويتر، اليوم الثلاثاء: "يصل وفد رسمي كبير من تركيا إلى إسرائيل هذا الأسبوع في إطار الاستعدادات للزيارة المرتقبة للرئيس يتسحاق هرتسوغ، بهدف مناقشة العلاقات بين البلدين".وأضافت: "يضم الوفد التركي المتحدث باسم الرئاسة التركية كبير مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان، إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية التركي السادات أونال".وتابعت: "سيلتقي الاثنان خلال الزيارة المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز والمدير العام لديوان رئيس الدولة إيال شويكي وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية".من جانبها، قالت قناة "كان" الرسمية إن قالن، ونائب وزير الخارجية التركي، سيلتقيان خلال الزيارة مسؤولين إسرائيليين، إضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.ومن المقرر أن يزور الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ تركيا ويلتقي نظيره رجب طيب أردوغان في التاسع من شهر مارس/آذار المقبل.قبل نحو أسبوع ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن العلاقات مع تركيا إن "كل شيء يتم بالتنسيق".وأوضح بينيت "في الوقت الحالي، تجري الأمور بطريقة بطيئة وتدريجية للغاية"، مضيفا أن الرئيس هرتسوغ "يقوم بعمل رائع".ووصف بينيت هرتسوغ بأنه "ثروة سياسية لحل المشاكل"، مضيفا "نحن في علاقة ثقة مطلقة (مع تركيا)، ولا أتذكر متى آخر مرة كانت هناك مثل هذه العلاقة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
المتحدث باسم الرئاسة التركية يزور إسرائيل خلال أيام
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يصل وفد رسمي كبير من تركيا إلى إسرائيل هذا الأسبوع في إطار الاستعدادات للزيارة المرتقبة للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى أنقرة.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان الذي نشرته على تويتر، اليوم الثلاثاء: "يصل وفد رسمي كبير من تركيا إلى إسرائيل هذا الأسبوع في إطار الاستعدادات للزيارة المرتقبة للرئيس يتسحاق هرتسوغ، بهدف مناقشة العلاقات بين البلدين".
وأضافت: "يضم الوفد التركي المتحدث باسم الرئاسة التركية كبير مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان، إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية التركي السادات أونال".
وتابعت: "سيلتقي الاثنان خلال الزيارة المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز والمدير العام لديوان رئيس الدولة إيال شويكي وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية".
من جانبها، قالت قناة "كان
" الرسمية إن قالن، ونائب وزير الخارجية التركي، سيلتقيان خلال الزيارة مسؤولين إسرائيليين، إضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.
ومن المقرر أن يزور الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ
تركيا ويلتقي نظيره رجب طيب أردوغان في التاسع من شهر مارس/آذار المقبل.
قبل نحو أسبوع ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن العلاقات مع تركيا إن "كل شيء يتم بالتنسيق".
وأوضح بينيت "في الوقت الحالي، تجري الأمور بطريقة بطيئة وتدريجية للغاية"، مضيفا أن الرئيس هرتسوغ "يقوم بعمل رائع".
ووصف بينيت هرتسوغ بأنه "ثروة سياسية لحل المشاكل"، مضيفا "نحن في علاقة ثقة مطلقة (مع تركيا)، ولا أتذكر متى آخر مرة كانت هناك مثل هذه العلاقة".