https://arabic.sputniknews.com/20220215/بريطانيا-لا-يزال-من-المرجح-أن-تغزو-روسيا-أوكرانيا-1058570977.html
بريطانيا: لا يزال من المرجح أن تغزو روسيا أوكرانيا
بريطانيا: لا يزال من المرجح أن تغزو روسيا أوكرانيا
قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إنه لا يزال من المرجح أن تغزو روسيا أوكرانيا. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T08:03+0000
2022-02-15T08:03+0000
2022-02-15T08:03+0000
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وتابعت تراس، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن "الغزو" الروسي قد يكون "وشيكا". واعتبرت تراس أنه في حال دخول القوات الروسية أوكرانيا فستتمكن القوات من الوصول إلى العاصمة كييف سريعا. وعن ذلك قالت: "القوات الروسية يمكن أن تصل إلى كييف بسرعة كبيرة جدا".وفي الأشهر القليلة الماضية، اتهمت الولايات المتحدة والغرب وأوكرانيا روسيا بتعزيز القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية في استعداد مزعوم لـ "غزو". ونفت موسكو هذه الاتهامات.وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهدد أحدا، واعتبرت في الوقت نفسه، أن الاتهامات دعاية كاذبة وذريعة من الغرب وأمريكا لزيادة أنشطة الناتو والتواجد العسكري بالقرب من الحدود الروسية، والذي تعتبره موسكو تهديدا لأمنها القومي.وقالت موسكو أيضا، إن لروسيا الحق في نقل قوات داخل أراضيها الوطنية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
بريطانيا: لا يزال من المرجح أن تغزو روسيا أوكرانيا
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قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إنه لا يزال من المرجح أن تغزو روسيا أوكرانيا.
وتابعت تراس، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن "الغزو" الروسي قد يكون "وشيكا
".
واعتبرت تراس أنه في حال دخول القوات الروسية أوكرانيا
فستتمكن القوات من الوصول إلى العاصمة كييف سريعا. وعن ذلك قالت: "القوات الروسية يمكن أن تصل إلى كييف بسرعة كبيرة جدا".
وفي الأشهر القليلة الماضية، اتهمت الولايات المتحدة والغرب وأوكرانيا روسيا بتعزيز القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية في استعداد مزعوم لـ "غزو". ونفت موسكو هذه الاتهامات.
وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهدد أحدا، واعتبرت في الوقت نفسه، أن الاتهامات دعاية كاذبة وذريعة من الغرب وأمريكا لزيادة أنشطة الناتو والتواجد العسكري بالقرب من الحدود الروسية، والذي تعتبره موسكو تهديدا لأمنها القومي.
وقالت موسكو أيضا، إن لروسيا الحق في نقل قوات داخل أراضيها الوطنية.