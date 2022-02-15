https://arabic.sputniknews.com/20220215/خبير-روسي-نحن-بحاجة-لحوار-مع-الغرب-يسمع-فيه-الطرفان-بعضهما-البعض-1058655843.html

خبير روسي: نحن بحاجة لحوار مع الغرب يسمع فيه الطرفان بعضهما البعض

خبير روسي: نحن بحاجة لحوار مع الغرب يسمع فيه الطرفان بعضهما البعض

نناقش في حلقة اليوم: مستجدات الأزمة الأوكرانية، تيار المستقبل يكشف لـ"سبوتنيك" السبب الحقيقي وراء تخلي الحريري عن الحياة السياسية، صحفيون يحتجون في الأردن بسبب... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T14:16+0000

2022-02-15T14:16+0000

2022-02-15T14:16+0000

راديو

بلا قيود

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خبير روسي: نحن بحاجة لحوار مع الغرب يسمع فيه الطرفان بعضهما البعض خبير روسي: نحن بحاجة لحوار مع الغرب يسمع فيه الطرفان بعضهما البعض

تحرك دبلوماسي أوروبي باتجاه كييف ثم موسكو، كان آخره اللقاء الذي يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، لبحث الأزمة الأوكرانية.يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية بدأتا بإعادة القوات إلى أماكن انتشارها بعد تدريبات "عزيمة الاتحاد 2022".حول هذه الأزمة، قال المحلل السياسي، ديمتري جورافليوف، لـ "سبوتنيك":صحفيون يحتجون في الأردنأعرب الاتحاد الدولي للصحفيين، عن دعمه للصحفيين الأردنيين في أكبر صحيفة يومية في الأردن، وهي "الرأي"، الذين يحتجون على انقطاع رواتبهم منذ عدة شهور.حول هذا الموضوع، قال صحفي أردني، لـ "بلا قيود":إعداد وتقديم: نغم كباس...التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, بلا قيود, аудио