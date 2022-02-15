https://arabic.sputniknews.com/20220215/روسيا-إيجاد-دواء-نووي-لمرضى-السرطان-1058578424.html
روسيا... إيجاد دواء "نووي" لمرضى السرطان
روسيا... إيجاد دواء "نووي" لمرضى السرطان
أعلنت المنظمة الروسية للطاقة النووية "روساتوم"، أنها بصدد إيجاد وسيلة فعالة للقضاء على سرطان البروستات. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T10:22+0000
2022-02-15T10:22+0000
2022-02-15T10:22+0000
روسيا
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وأشارت "روساتوم"، في بيان بثته على موقعها الإلكتروني، إلى أن المطلوب حتى يتلقى مرضى السرطان العلاج الكفيل بالقضاء على الأورام الخبيثة، اللجوء إلى استخدام النظائر المشعة، وبالأخص أشعة ألفا أو الأشعة الألفية التي أكدت فعاليتها للقضاء على الخلايا السرطانية.وقد بدأت مؤسسة "إيزوتوب" التابعة لـ"روساتوم" العمل على صنع دواء قادر على القضاء على سرطان البروستاتا يعتمد على النظير ثوريوم – 227، وهو عنصر قادر على "قتل" السرطان. وفضلا عن ذلك ينتج النظير ثوريوم – 227 عنصرا ناجعا آخر هو راديوم – 223 الذي يتراكم في العظام ويزيد من فعالية العلاج من خلال منع انتشار الأورام الخبيثة.وسرطان البروستاتا هو سرطان يحدث في غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز موجودة لدى الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.
https://arabic.sputniknews.com/20191022/روساتوم-تعرض-منتجات-النظائر-للطب-النووي-خلال-مؤتمر-في-أوروبا-1043214018.html
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روسيا
روسيا... إيجاد دواء "نووي" لمرضى السرطان
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أعلنت المنظمة الروسية للطاقة النووية "روساتوم"، أنها بصدد إيجاد وسيلة فعالة للقضاء على سرطان البروستات.
وأشارت "روساتوم"
، في بيان بثته على موقعها الإلكتروني، إلى أن المطلوب حتى يتلقى مرضى السرطان العلاج الكفيل بالقضاء على الأورام الخبيثة، اللجوء إلى استخدام النظائر المشعة، وبالأخص أشعة ألفا أو الأشعة الألفية التي أكدت فعاليتها للقضاء على الخلايا السرطانية.
وقد بدأت مؤسسة "إيزوتوب" التابعة لـ"روساتوم" العمل على صنع دواء قادر على القضاء على سرطان البروستاتا يعتمد على النظير ثوريوم – 227، وهو عنصر قادر على "قتل" السرطان. وفضلا عن ذلك ينتج النظير ثوريوم – 227 عنصرا ناجعا آخر هو راديوم – 223 الذي يتراكم في العظام ويزيد من فعالية العلاج من خلال منع انتشار الأورام الخبيثة.
وسرطان البروستاتا هو سرطان يحدث في غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز موجودة لدى الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.
22 أكتوبر 2019, 09:54 GMT