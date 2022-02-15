https://arabic.sputniknews.com/20220215/شويغو-يستمع-إلى-تقرير-حول-تدريبات-تدمير-سفن-العدو-في-طرطوس-السورية-1058661052.html
شويغو يستمع إلى تقرير حول تدريبات تدمير سفن العدو في طرطوس السورية
شويغو يستمع إلى تقرير حول تدريبات تدمير سفن العدو في طرطوس السورية
قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حدد مهاما من شأنها زيادة تحسين البنية التحتية للقاعدة البحرية في طرطوس السورية. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T15:30+0000
2022-02-15T15:30+0000
2022-02-15T15:38+0000
روسيا
رصد عسكري
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وتفقد شويغو تدريبات البحرية الروسية في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي أجريت كجزء من سلسلة من التدريبات البحرية في مناطق مهمة من الناحية العملياتية من المحيطات، وكذلك في مياه البحار المجاورة للأراضي الروسية.أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن شويغو، استمع إلى تقرير القائد الأعلى للبحرية حول تدريبات لتدمير مجموعات سفن العدو المفترض في طرطوس السورية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
شويغو يستمع إلى تقرير حول تدريبات تدمير سفن العدو في طرطوس السورية
15:30 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 15:38 GMT 15.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حدد مهاما من شأنها زيادة تحسين البنية التحتية للقاعدة البحرية في طرطوس السورية.
وتفقد شويغو تدريبات البحرية الروسية في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي أجريت كجزء من سلسلة من التدريبات البحرية في مناطق مهمة من الناحية العملياتية من المحيطات، وكذلك في مياه البحار المجاورة للأراضي الروسية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن شويغو، استمع إلى تقرير القائد الأعلى للبحرية حول تدريبات لتدمير مجموعات سفن العدو المفترض في طرطوس السورية.