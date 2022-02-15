https://arabic.sputniknews.com/20220215/فرنسا-تصدر-مشروبات-روحية-بأكثر-من-17-مليار-دولار-خلال-2021-1058576620.html
فرنسا تصدر مشروبات روحية بأكثر من 17 مليار دولار خلال 2021
فرنسا تصدر مشروبات روحية بأكثر من 17 مليار دولار خلال 2021
سجلت صادرات النبيذ والمشروبات الروحية الفرنسية أعلى مستوياتها في عام 2021. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T09:54+0000
2022-02-15T09:54+0000
2022-02-15T09:54+0000
أخبار فرنسا
نبيذ
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وحسب بيان أصدره اتحاد مصدري النبيذ والمشروبات الروحية الفرنسية (فيفز). اليوم الثلاثاء، ونشرته "رويترز"، فقد وصلت صادرات المشروبات الروحية الفرنسية أعلى مستوياتها خلال العام المنصرم 2021.وأوضح البيان أن ما سجلته صادرات النبيذ والمشروبات الروحية الفرنسية، والتي تعد ثاني أكبر صادرات فرنسا بعد قطاع الطيران، يعد رقما قياسيا جديدا بلغ 15.5 مليار يورو (17.59 مليار دولار) .وأشار البيان إلى أن مبيعات النبيذ والمشروبات الروحية في الخارج ارتفعت أيضًا في الحجم، لتصل إلى 203 ملايين صندوق من 12 زجاجة ، بزيادة 11% عن عام 2020.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , نبيذ
فرنسا تصدر مشروبات روحية بأكثر من 17 مليار دولار خلال 2021
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سجلت صادرات النبيذ والمشروبات الروحية الفرنسية أعلى مستوياتها في عام 2021.
وحسب بيان أصدره اتحاد مصدري النبيذ والمشروبات الروحية الفرنسية (فيفز). اليوم الثلاثاء، ونشرته "رويترز"، فقد وصلت صادرات المشروبات الروحية
الفرنسية أعلى مستوياتها خلال العام المنصرم 2021.
وأوضح البيان أن ما سجلته صادرات النبيذ
والمشروبات الروحية الفرنسية، والتي تعد ثاني أكبر صادرات فرنسا بعد قطاع الطيران، يعد رقما قياسيا جديدا بلغ 15.5 مليار يورو (17.59 مليار دولار) .
وأوضح أن تلك الزيادة بلغت 28% عن عام 2020 و 11% زيادة عما تم تسجيله في العام 2019.
وأشار البيان إلى أن مبيعات النبيذ والمشروبات الروحية
في الخارج ارتفعت أيضًا في الحجم، لتصل إلى 203 ملايين صندوق من 12 زجاجة ، بزيادة 11% عن عام 2020.