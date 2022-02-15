https://arabic.sputniknews.com/20220215/كبير-الأطباء-الشرعيين-في-مصر-لا-صحة-لعدم-تحلل-جثة-علاء-ولي-الدين-1058666094.html
كبير الأطباء الشرعيين في مصر: لا صحة لعدم تحلل جثة علاء ولي الدين
كبير الأطباء الشرعيين في مصر: لا صحة لعدم تحلل جثة علاء ولي الدين
أكد رئيس مصلحة الطب الشرعي المصري الأسبق الدكتور أيمن فودة، عدم صحة ما يتناقل من أخبار تفيد بأن جثة الفنان علاء ولي الدين ما زالت كما هي ولم تتحلل. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T17:10+0000
2022-02-15T17:10+0000
2022-02-15T17:31+0000
جثة
أخبار الفنانين في مصر
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وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية قال فودة: "كل الجثث تتحلل ولا صحة للحديث حول عدم تحلل جثة عن أخرى، مشيرا إلى أن التعفن يحدث لأي جثة بعد الوفاة بمدة تتراوح ما بين 36 و72 ساعة، في حين يحدث التحلل الكلي للجثة بعد مرور 6 أشهر حيث تختفي الجثة ولا يظهر منها سوى العظم".وحدد كبير الأطباء الشرعيين الأسبق حالتين لا يحدث فيهما التحلل، اولاهما عند دفن الجثة في الصحراء، مشترطا أن تصل درجة الحرارة بتلك الصحراء إلى 60 درجة مئوية، لافتا إلى أن هذه الدرجة "غير مناسبة لتحلل البكتريا النافعة".ولفت إلى أن تصاريح إخراج الجثث ونقلها من موقعها مسؤولية وزارة الداخلية وليس الأزهر الشريف، على حد تعبيره.وكان شقيق الفنان علاء ولي الدين قد أثار ضجة عندما كشف في الذكرى الـ 19 لوفاته، أن جثمانه لا يزال كما هو ولم يتحلل حتى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20210211/يكشفها-شقيقه-مفاجأة-عند-فتح-قبر-الفنان-الراحل-علاء-ولي-الدين-بعد-18-سنة-من-وفاته-1048086085.html
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جثة, أخبار الفنانين في مصر
كبير الأطباء الشرعيين في مصر: لا صحة لعدم تحلل جثة علاء ولي الدين
17:10 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 17:31 GMT 15.02.2022) تابعنا عبر
أكد رئيس مصلحة الطب الشرعي المصري الأسبق الدكتور أيمن فودة، عدم صحة ما يتناقل من أخبار تفيد بأن جثة الفنان علاء ولي الدين ما زالت كما هي ولم تتحلل.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام
مصرية قال فودة: "كل الجثث تتحلل ولا صحة للحديث حول عدم تحلل جثة عن أخرى، مشيرا إلى أن التعفن يحدث لأي جثة بعد الوفاة بمدة تتراوح ما بين 36 و72 ساعة، في حين يحدث التحلل الكلي للجثة بعد مرور 6 أشهر حيث تختفي الجثة ولا يظهر منها سوى العظم".
11 فبراير 2021, 18:18 GMT
وحدد كبير الأطباء الشرعيين الأسبق حالتين لا يحدث فيهما التحلل، اولاهما عند دفن الجثة في الصحراء، مشترطا أن تصل درجة الحرارة بتلك الصحراء إلى 60 درجة مئوية، لافتا إلى أن هذه الدرجة "غير مناسبة لتحلل البكتريا النافعة".
أما الحالة الثانية، فتحدث بحسب فودة "إذا تم غمر الجثة في المياه سواء في البحر أو النيل، حيث تتفاعل المياه مع الدهون الموجودة في الجسم مما يجعلها أشبه بالصابون ويصعب تحللها".
ولفت إلى أن تصاريح إخراج الجثث ونقلها من موقعها مسؤولية وزارة الداخلية وليس الأزهر الشريف، على حد تعبيره.
وردا على من ربط عدم تحلل جثة الفنان علاء ولي الدين بالدين، قال: "عدم تحلل الجثث لا علاقة له بالدين، بل بالعلم"، مؤكدا أن جثث الفراعنة باقية لأنها محنطة بطريقة علمية".
وكان شقيق الفنان علاء ولي الدين قد أثار ضجة عندما كشف في الذكرى الـ 19 لوفاته، أن جثمانه لا يزال كما هو ولم يتحلل حتى الآن.