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وحدات التدخل الأمنية التونسية تعلق احتجاجاتها بعد تعهد من وزير الداخلية
وحدات التدخل الأمنية التونسية تعلق احتجاجاتها بعد تعهد من وزير الداخلية
تعهد وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، بصرف المستحقات المالية المتاخرة لموظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل يوم الخميس المقبل. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T10:52+0000
2022-02-15T10:52+0000
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وحسب تصريحات نقلتها إذاعة موزاييك عن مسؤول أمني تونسي، أكد أن وزير الداخلية تعهد بصرف المستحقات المالية المتأخرة للأمنيين يوم الخميس المقبل.وبهذا التعهد قرر موظفو الإدارة العامة لوحدات التدخل في تعليق الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الولايات.وعن الجهة التي اتخذت قرار التعليق، قال المصدر إنها "نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، ومكونات الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية".
https://arabic.sputniknews.com/20211214/اتحاد-الشغل-التونسي-الحكومة-أخبرتنا-أنه-ليس-لديها-أموال-لدفع-الرواتب-1053935718.html
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أخبار تونس اليوم, رواتب, وزارة الداخلية

وحدات التدخل الأمنية التونسية تعلق احتجاجاتها بعد تعهد من وزير الداخلية

10:52 GMT 15.02.2022
© AFP 2022 / Fethi Belaidالشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022 / Fethi Belaid
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تعهد وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، بصرف المستحقات المالية المتاخرة لموظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل يوم الخميس المقبل.
وحسب تصريحات نقلتها إذاعة موزاييك عن مسؤول أمني تونسي، أكد أن وزير الداخلية تعهد بصرف المستحقات المالية المتأخرة للأمنيين يوم الخميس المقبل.
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وبهذا التعهد قرر موظفو الإدارة العامة لوحدات التدخل في تعليق الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الولايات.

وأكد أنه وعلى مدار ثلاثة أيام ارتدى الأمنيون "الشارة الحمراء احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالي"، مشددا على العودة إلى الاحتجاجات إذا لم يف الوزير بتعهداته.

وعن الجهة التي اتخذت قرار التعليق، قال المصدر إنها "نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، ومكونات الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية".
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