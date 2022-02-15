https://arabic.sputniknews.com/20220215/وحدات-التدخل-الأمنية-التونسية-تعلق-احتجاجاتها-بعد-تعهد-من-وزير-الداخلية-1058605705.html
وحدات التدخل الأمنية التونسية تعلق احتجاجاتها بعد تعهد من وزير الداخلية
وحدات التدخل الأمنية التونسية تعلق احتجاجاتها بعد تعهد من وزير الداخلية
تعهد وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، بصرف المستحقات المالية المتاخرة لموظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل يوم الخميس المقبل. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T10:52+0000
2022-02-15T10:52+0000
2022-02-15T10:52+0000
أخبار تونس اليوم
رواتب
وزارة الداخلية
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وحسب تصريحات نقلتها إذاعة موزاييك عن مسؤول أمني تونسي، أكد أن وزير الداخلية تعهد بصرف المستحقات المالية المتأخرة للأمنيين يوم الخميس المقبل.وبهذا التعهد قرر موظفو الإدارة العامة لوحدات التدخل في تعليق الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الولايات.وعن الجهة التي اتخذت قرار التعليق، قال المصدر إنها "نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، ومكونات الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية".
https://arabic.sputniknews.com/20211214/اتحاد-الشغل-التونسي-الحكومة-أخبرتنا-أنه-ليس-لديها-أموال-لدفع-الرواتب-1053935718.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, رواتب, وزارة الداخلية
وحدات التدخل الأمنية التونسية تعلق احتجاجاتها بعد تعهد من وزير الداخلية
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تعهد وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، بصرف المستحقات المالية المتاخرة لموظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل يوم الخميس المقبل.
وحسب تصريحات نقلتها إذاعة موزاييك
عن مسؤول أمني تونسي، أكد أن وزير الداخلية تعهد بصرف المستحقات المالية المتأخرة للأمنيين يوم الخميس المقبل.
14 ديسمبر 2021, 16:01 GMT
وبهذا التعهد قرر موظفو الإدارة العامة لوحدات التدخل في تعليق الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الولايات.
وأكد أنه وعلى مدار ثلاثة أيام ارتدى الأمنيون "الشارة الحمراء احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالي"، مشددا على العودة إلى الاحتجاجات إذا لم يف الوزير بتعهداته.
وعن الجهة التي اتخذت قرار التعليق، قال المصدر إنها "نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، ومكونات الجبهة
الوطنية للنقابات الأمنية".