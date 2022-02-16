https://arabic.sputniknews.com/20220216/أضخم-تمرين-بحري-بمشاركة-إسرائيل-و13-دولة-عربية-1058689935.html
أضخم تمرين بحري بمشاركة إسرائيل و13 دولة عربية
أضخم تمرين بحري بمشاركة إسرائيل و13 دولة عربية
يعد "آي إم إكس - 22" أكبر تمرين بحري في الشرق الأوسط، بقيادة الولايات المتحدة، ويجري بالمشاركة مع التمرين البحري السنوي "سي إي" (قلطس إكسبريس)، الذي تتولى... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T11:48+0000
2022-02-16T11:48+0000
2022-02-16T11:48+0000
انفوجرافيك
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كما يتضمن أكبر تمرين في العالم للأنظمة العسكرية الروبوتية، حيث تشارك 10 دول بأكثر من 80 سلاحا روبوتيا يتم اختبارها في تمارين بحرية استعداد لاستخدامها في المعارك الحقيقية في المستقبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
أضخم تمرين بحري بمشاركة إسرائيل و13 دولة عربية
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يعد "آي إم إكس - 22" أكبر تمرين بحري في الشرق الأوسط، بقيادة الولايات المتحدة، ويجري بالمشاركة مع التمرين البحري السنوي "سي إي" (قلطس إكسبريس)، الذي تتولى قيادته البحرية الأمريكية.
كما يتضمن أكبر تمرين في العالم للأنظمة العسكرية الروبوتية، حيث تشارك 10 دول بأكثر من 80 سلاحا روبوتيا يتم اختبارها في تمارين بحرية استعداد لاستخدامها في المعارك الحقيقية في المستقبل.