عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220216/أضخم-تمرين-بحري-بمشاركة-إسرائيل-و13-دولة-عربية-1058689935.html
أضخم تمرين بحري بمشاركة إسرائيل و13 دولة عربية
أضخم تمرين بحري بمشاركة إسرائيل و13 دولة عربية
يعد "آي إم إكس - 22" أكبر تمرين بحري في الشرق الأوسط، بقيادة الولايات المتحدة، ويجري بالمشاركة مع التمرين البحري السنوي "سي إي" (قلطس إكسبريس)، الذي تتولى... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T11:48+0000
2022-02-16T11:48+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1058689702_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_00054e21e3480405c919259813fb2b58.png
كما يتضمن أكبر تمرين في العالم للأنظمة العسكرية الروبوتية، حيث تشارك 10 دول بأكثر من 80 سلاحا روبوتيا يتم اختبارها في تمارين بحرية استعداد لاستخدامها في المعارك الحقيقية في المستقبل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1058689702_177:0:1234:793_1920x0_80_0_0_86f78c7bda544185052729a168a70b18.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика

أضخم تمرين بحري بمشاركة إسرائيل و13 دولة عربية

11:48 GMT 16.02.2022
تابعنا عبرGoogle news
يعد "آي إم إكس - 22" أكبر تمرين بحري في الشرق الأوسط، بقيادة الولايات المتحدة، ويجري بالمشاركة مع التمرين البحري السنوي "سي إي" (قلطس إكسبريس)، الذي تتولى قيادته البحرية الأمريكية.
أضخم تمرين بحري بالشرق الأوسط بمشاركة إسرائيل و13 دولة عربية - سبوتنيك عربي
كما يتضمن أكبر تمرين في العالم للأنظمة العسكرية الروبوتية، حيث تشارك 10 دول بأكثر من 80 سلاحا روبوتيا يتم اختبارها في تمارين بحرية استعداد لاستخدامها في المعارك الحقيقية في المستقبل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала