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الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع إثر هجوم على "أنصار الله" شمال صعدة
الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع إثر هجوم على "أنصار الله" شمال صعدة
أعلن الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، استعادة مواقع من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T12:35+0000
2022-02-16T12:35+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، نقلاً عن الجيش اليمني، أن "قوات الجيش الوطني، حررت اليوم، مواقع جديدة في جبهة الرِزامات بمديرية الصَفراء [شمال شرقي صعدة]".وأوضحت أن "قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مواقع شرقان وتباب العزابي والهديبي، في عملية هجومية خاطفة، أسفرت عن مقتل وجرح العديد من الحوثيين الذين كانوا يتمركزون في تلك المواقع".وأشارت إلى أن "مدفعية الجيش الوطني استهدفت بشكل دقيق تعزيزات المليشيات الحوثية وقصفت التحركات القادمة من مناطق الميليشيا"، على حد تعبيره.ويأتي التقدم الميداني بعد أيام من إعلان الجيش اليمني، في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، إحراز تقدمات جديدة في مديرية الصَفراء شمال شرقي صعدة بالسيطرة على مواقع في جبهة النَقعة، إثر عملية وصفها بـ "النوعية"، عبر محورين من اتجاه منطقة عَار ومنطقة مربع الحماد.ويمثل القتال في صعدة جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة الحوثيين، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/انفجار-سيارة-مفخخة-قرب-شاحنات-تحمل-ذخائر-للجيش-اليمني-في-مأرب-1058656028.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن

الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع إثر هجوم على "أنصار الله" شمال صعدة

12:35 GMT 16.02.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
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أعلن الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، استعادة مواقع من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، نقلاً عن الجيش اليمني، أن "قوات الجيش الوطني، حررت اليوم، مواقع جديدة في جبهة الرِزامات بمديرية الصَفراء [شمال شرقي صعدة]".

وأوضحت أن "قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مواقع شرقان وتباب العزابي والهديبي، في عملية هجومية خاطفة، أسفرت عن مقتل وجرح العديد من الحوثيين الذين كانوا يتمركزون في تلك المواقع".

وأشارت إلى أن "مدفعية الجيش الوطني استهدفت بشكل دقيق تعزيزات المليشيات الحوثية وقصفت التحركات القادمة من مناطق الميليشيا"، على حد تعبيره.
الجيش اليمني، جنوب اليمن 31 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
انفجار سيارة مفخخة قرب شاحنات تحمل ذخائر للجيش اليمني في مأرب
أمس, 14:17 GMT

ويأتي التقدم الميداني بعد أيام من إعلان الجيش اليمني، في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، إحراز تقدمات جديدة في مديرية الصَفراء شمال شرقي صعدة بالسيطرة على مواقع في جبهة النَقعة، إثر عملية وصفها بـ "النوعية"، عبر محورين من اتجاه منطقة عَار ومنطقة مربع الحماد.

ويمثل القتال في صعدة جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة الحوثيين، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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