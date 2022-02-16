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رئيسة مجلس النواب الأمريكي: إيران النووية خطر على العالم
رئيسة مجلس النواب الأمريكي: إيران النووية خطر على العالم
أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، على التعاون بين واشنطن وتل أبيب في مواجهة مشروع إيران النووي، وأعلنت أن الولايات المتحدة وإسرائيل... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T10:10+0000
2022-02-16T10:10+0000
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القدس - سبوتنيك. جاءت تصريحات بيلوسي خلال زيارتها لمقر الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم، حيث تترأس وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي، في زيارة بدأتها للكنيست.وقالت بيلوسي، إن "إيران النووية خطر على العالم"، بينما اعتبرت أن "دولة إسرائيل هي الإنجاز السياسي الكبير للقرن العشرين".ومن ناحية أخرى، أكدت بيلوسي على التزام الولايات المتحدة بتسوية عادلة ومستمرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني "تقوم على أساس حل الدولتين".وأضافت بالقول، إن "هذا الحل سيعزز استقرار وأمن إسرائيل والسلطة الفلسطينية وجيرانهما".وقالت بيلوسي إن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل من أجل التقدم في حل يعبد الطريق نحو مسار يحقق السلام".وكان في استقبال بيلوسي، في الكنيست رئيسه ميكي ليفي وعدد من النواب الإسرائيليين في الكنيست، وممثلين عن السفارة الأميركية بالقدس.ومن المقرر أن توقع بيلوسي، التي وصلت بوقت سابق إلى إسرائيل، في كتاب كبار الضيوف بالكنيست، كما تلتقي بعدد من النواب والوزراء، وسيعقد الكنيست جلسة خاصة يلقي خلالها رئيسه كلمة ترحيب برئيسة مجلس النواب الأميركي والوفد المرافق لها.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/وزير-خارجية-إيران-يحدد-شرطا-للدخول-في-عملية-تفاوض-مباشر-مع-أمريكا-1058683540.html
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إيران, العالم

رئيسة مجلس النواب الأمريكي: إيران النووية خطر على العالم

10:10 GMT 16.02.2022
© REUTERS / LEAH MILLISإعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي
إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / LEAH MILLIS
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أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، على التعاون بين واشنطن وتل أبيب في مواجهة مشروع إيران النووي، وأعلنت أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان سويا في مواجه ما وصفته بـ "الإرهاب الإيراني".
القدس - سبوتنيك. جاءت تصريحات بيلوسي خلال زيارتها لمقر الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم، حيث تترأس وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي، في زيارة بدأتها للكنيست.

وقالت بيلوسي، إن "إيران النووية خطر على العالم"، بينما اعتبرت أن "دولة إسرائيل هي الإنجاز السياسي الكبير للقرن العشرين".

ومن ناحية أخرى، أكدت بيلوسي على التزام الولايات المتحدة بتسوية عادلة ومستمرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني "تقوم على أساس حل الدولتين".
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
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09:26 GMT

وأضافت بالقول، إن "هذا الحل سيعزز استقرار وأمن إسرائيل والسلطة الفلسطينية وجيرانهما".

وقالت بيلوسي إن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل من أجل التقدم في حل يعبد الطريق نحو مسار يحقق السلام".

وكان في استقبال بيلوسي، في الكنيست رئيسه ميكي ليفي وعدد من النواب الإسرائيليين في الكنيست، وممثلين عن السفارة الأميركية بالقدس.

ومن المقرر أن توقع بيلوسي، التي وصلت بوقت سابق إلى إسرائيل، في كتاب كبار الضيوف بالكنيست، كما تلتقي بعدد من النواب والوزراء، وسيعقد الكنيست جلسة خاصة يلقي خلالها رئيسه كلمة ترحيب برئيسة مجلس النواب الأميركي والوفد المرافق لها.
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