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"ريد بول" يبرم عقد رعاية مع "بايبيت" لتداول العملات المشفرة
"ريد بول" يبرم عقد رعاية مع "بايبيت" لتداول العملات المشفرة
قال فريق ريد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في بيان، اليوم الأربعاء، إنه أبرم عقد رعاية مع منصة بايبيت لتداول العملات المشفرة. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T12:03+0000
2022-02-16T12:03+0000
العالم
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بحسب "رويترز"، لم يتطرق بيان ريد بول إلى القيمة المالية للصفقة، لكن مصدرا مقربا قال إن قيمتها تبلغ 150 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات وتصبح بايبيت بمقتضاها "الشريك الأول للفريق".ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة بعد أيام من إعلان ريد بول عن عقد رعاية مماثل مع عملاق البرمجيات "أوراكل"، والذي قدرت مصادر قيمته بنحو 300 مليون دولار لمدة خمسة أعوام.وتوفر هاتان الصفقتان ما يصل إلى 110 ملايين دولار سنوي للفريق، بينما حددت القواعد سقف الإنفاق عند 140 مليون دولار سنويا لكل فريق خلال الموسم الحالي 2022.
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العالم, العملات الإلكترونية

"ريد بول" يبرم عقد رعاية مع "بايبيت" لتداول العملات المشفرة

12:03 GMT 16.02.2022
© shutterstockأفضل العملات الرقمية
أفضل العملات الرقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© shutterstock
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قال فريق ريد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في بيان، اليوم الأربعاء، إنه أبرم عقد رعاية مع منصة بايبيت لتداول العملات المشفرة.
بحسب "رويترز"، لم يتطرق بيان ريد بول إلى القيمة المالية للصفقة، لكن مصدرا مقربا قال إن قيمتها تبلغ 150 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات وتصبح بايبيت بمقتضاها "الشريك الأول للفريق".

ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة بعد أيام من إعلان ريد بول عن عقد رعاية مماثل مع عملاق البرمجيات "أوراكل"، والذي قدرت مصادر قيمته بنحو 300 مليون دولار لمدة خمسة أعوام.
وتوفر هاتان الصفقتان ما يصل إلى 110 ملايين دولار سنوي للفريق، بينما حددت القواعد سقف الإنفاق عند 140 مليون دولار سنويا لكل فريق خلال الموسم الحالي 2022.
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