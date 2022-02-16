عربي
أردوغان عن تسمية رئيس وزراء جديد لليبيا: المهم هو اختيار الشعب الليبي
https://arabic.sputniknews.com/20220216/لافروف-روسيا-تدعم-البرازيل-لتصبح-عضوا-دائما-في-مجلس-1058686912.html
لافروف: روسيا تدعم البرازيل لتصبح عضوا دائما في مجلس الأمن
لافروف: روسيا تدعم البرازيل لتصبح عضوا دائما في مجلس الأمن
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره البرازيلي كارلوس فرانكا مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد الاجتماع الأول بين روسيا والبرازيل في حوار 2 + 2 بين وزيري... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T10:40+0000
2022-02-16T10:41+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1057312209_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_14a0439e52a1026adb3ef74cf1ae8c74.jpg
وقال وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: "تبادلنا بالتفصيل مع أصدقائنا البرازيليين تقييماتنا لخطط الولايات المتحدة لاستبدال القانون الدولي بنظام قائم على قواعد ثابتة".وقال لافروف: "روسيا تدعم البرازيل لتصبح عضوا دائما في مجلس الأمن في حال زيادة الأعضاء الدائمين".وأضاف: "الغرب صور المبادرات التي سبق أن طرحتها روسيا في مجال الأمن على أنها مبادرات خاصة به، الهستيريا المتواصلة في الغرب بشأن "الغزو" الروسي لأوكرانيا مسلية ومثيرة للدهشة، محاولات الغرب الإملاء على روسيا تدل على افتقاده لأبسط مبادئ الأدب".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1057312209_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_df5595eb689e23a4cf3d989fc808c48e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

لافروف: روسيا تدعم البرازيل لتصبح عضوا دائما في مجلس الأمن

10:40 GMT 16.02.2022 (تم التحديث: 10:41 GMT 16.02.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره البرازيلي كارلوس فرانكا مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد الاجتماع الأول بين روسيا والبرازيل في حوار 2 + 2 بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين، في العاصمة الروسية موسكو.
وقال وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: "تبادلنا بالتفصيل مع أصدقائنا البرازيليين تقييماتنا لخطط الولايات المتحدة لاستبدال القانون الدولي بنظام قائم على قواعد ثابتة".
وقال لافروف: "روسيا تدعم البرازيل لتصبح عضوا دائما في مجلس الأمن في حال زيادة الأعضاء الدائمين".

"قد تتبنى روسيا قانونا يسمح لها بفرض عقوبات على الشركات والأشخاص المرتبطين ببريطانيا كما هو الحال في القانون البريطاني المشابه، كما أن سياسة الأبواب المفتوحة لحلف الناتو تؤدي إلى توسعه اللامحدود شرقا مما يشكل تهديدا لروسيا".

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأضاف: "الغرب صور المبادرات التي سبق أن طرحتها روسيا في مجال الأمن على أنها مبادرات خاصة به، الهستيريا المتواصلة في الغرب بشأن "الغزو" الروسي لأوكرانيا مسلية ومثيرة للدهشة، محاولات الغرب الإملاء على روسيا تدل على افتقاده لأبسط مبادئ الأدب".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала