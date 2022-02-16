لافروف: روسيا تدعم البرازيل لتصبح عضوا دائما في مجلس الأمن
10:40 GMT 16.02.2022 (تم التحديث: 10:41 GMT 16.02.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره البرازيلي كارلوس فرانكا مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد الاجتماع الأول بين روسيا والبرازيل في حوار 2 + 2 بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين، في العاصمة الروسية موسكو.
وقال وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: "تبادلنا بالتفصيل مع أصدقائنا البرازيليين تقييماتنا لخطط الولايات المتحدة لاستبدال القانون الدولي بنظام قائم على قواعد ثابتة".
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره البرازيلي كارلوس فرانكا مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد الاجتماع الأول بين روسيا والبرازيل في حوار 2 + 2 بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين ، في موسكو يوم الأربعاء 16 فبراير. https://t.co/v1DG7gHiE4— sputnik_ar (@sputnik_ar) February 16, 2022
وقال لافروف: "روسيا تدعم البرازيل لتصبح عضوا دائما في مجلس الأمن في حال زيادة الأعضاء الدائمين".
"قد تتبنى روسيا قانونا يسمح لها بفرض عقوبات على الشركات والأشخاص المرتبطين ببريطانيا كما هو الحال في القانون البريطاني المشابه، كما أن سياسة الأبواب المفتوحة لحلف الناتو تؤدي إلى توسعه اللامحدود شرقا مما يشكل تهديدا لروسيا".
وأضاف: "الغرب صور المبادرات التي سبق أن طرحتها روسيا في مجال الأمن على أنها مبادرات خاصة به، الهستيريا المتواصلة في الغرب بشأن "الغزو" الروسي لأوكرانيا مسلية ومثيرة للدهشة، محاولات الغرب الإملاء على روسيا تدل على افتقاده لأبسط مبادئ الأدب".