https://arabic.sputniknews.com/20220216/متحدث-أوروبي-الاتحاد-الأفريقي-وراء-دعوة-البوليساريو-للمشاركة-في-القمة-الأوروبية-الأفريقية-1058692215.html
متحدث أوروبي: الاتحاد الأفريقي وراء دعوة البوليساريو للمشاركة في القمة الأوروبية الأفريقية
متحدث أوروبي: الاتحاد الأفريقي وراء دعوة البوليساريو للمشاركة في القمة الأوروبية الأفريقية
أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، أن دعوة جبهة البوليساريو في القمة الأوروبية الأفريقية المقررة غدا في بروكسل، جاءت من الاتحاد... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T12:32+0000
2022-02-16T12:32+0000
2022-02-16T12:32+0000
العالم
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أمستردام - سبوتنيك. وأوضح ستانو خلال إفادة إعلامية، اليوم الأربعاء: وتعد قضية الصحراء الغربية سببا في الأزمة بين المغرب والجزائر، فبينما تطالب المغرب بمنحها حكما ذاتيا تحت سيادته، تقول جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر إنه يجب إجراء انتخابات لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
متحدث أوروبي: الاتحاد الأفريقي وراء دعوة البوليساريو للمشاركة في القمة الأوروبية الأفريقية
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أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، أن دعوة جبهة البوليساريو في القمة الأوروبية الأفريقية المقررة غدا في بروكسل، جاءت من الاتحاد الأفريقي.
أمستردام - سبوتنيك
. وأوضح ستانو خلال إفادة إعلامية، اليوم الأربعاء:
"أفريقيا هي المسؤولة عن توجيه دعوة لزعيم جبهة البوليساريو [إبراهيم غالي] للمشاركة في القمة غدا"، مضيفا: "الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه للتوصل لحل لأزمة الصحراء الغربية".
وتعد قضية الصحراء الغربية سببا في الأزمة بين المغرب والجزائر، فبينما تطالب المغرب بمنحها حكما ذاتيا تحت سيادته، تقول جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر إنه يجب إجراء انتخابات لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة.