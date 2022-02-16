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مصر توقع عقودا مع شركات أوروبية لتمويل مشروع لإنتاج المازوت
مصر توقع عقودا مع شركات أوروبية لتمويل مشروع لإنتاج المازوت
كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الأربعاء، أن مصر وقّعت عقودا مع شركات أوروبية لتمويل مشروع مجمع إنتاج المازوت، بمدينة أسيوط جنوبي البلاد،... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T12:58+0000
2022-02-16T12:58+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح بيان للوزارة: "شهدت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022، حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقود لتمويل مشروع مجمع إنتاج السولار (التكسير الهيدروجينى للمازوت)، بأسيوط بقيمة حوالى 1.5 مليار دولار من 6 بنوك ومؤسسات تمويل دولية".وأشار البيان إلى أن تلك الجهات هي "مؤسسة سي دي بي الإيطالية، بنك كريدي أجريكول للاستثمار والتمويل، بنك يونى كريديت إيطاليا، بنك اتش اس بى سى الشرق الأوسط، بنك بى إن بى باريبا فرنسا وبنك سوسيتيه جنرال فرنسا، وبضمان مؤسسة تنمية الصادرات الإيطالية ساتشى".
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أخبار مصر الآن

مصر توقع عقودا مع شركات أوروبية لتمويل مشروع لإنتاج المازوت

12:58 GMT 16.02.2022
© REUTERS / Brendan McDermidوقود
وقود - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / Brendan McDermid
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كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الأربعاء، أن مصر وقّعت عقودا مع شركات أوروبية لتمويل مشروع مجمع إنتاج المازوت، بمدينة أسيوط جنوبي البلاد، بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح بيان للوزارة: "شهدت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022، حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقود لتمويل مشروع مجمع إنتاج السولار (التكسير الهيدروجينى للمازوت)، بأسيوط بقيمة حوالى 1.5 مليار دولار من 6 بنوك ومؤسسات تمويل دولية".
وأشار البيان إلى أن تلك الجهات هي "مؤسسة سي دي بي الإيطالية، بنك كريدي أجريكول للاستثمار والتمويل، بنك يونى كريديت إيطاليا، بنك اتش اس بى سى الشرق الأوسط، بنك بى إن بى باريبا فرنسا وبنك سوسيتيه جنرال فرنسا، وبضمان مؤسسة تنمية الصادرات الإيطالية ساتشى".
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