https://arabic.sputniknews.com/20220216/مصر-توقع-عقودا-مع-شركات-أوروبية-لتمويل-مشروع-لإنتاج-المازوت-1058693392.html
مصر توقع عقودا مع شركات أوروبية لتمويل مشروع لإنتاج المازوت
مصر توقع عقودا مع شركات أوروبية لتمويل مشروع لإنتاج المازوت
كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الأربعاء، أن مصر وقّعت عقودا مع شركات أوروبية لتمويل مشروع مجمع إنتاج المازوت، بمدينة أسيوط جنوبي البلاد،... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T12:58+0000
2022-02-16T12:58+0000
2022-02-16T12:58+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح بيان للوزارة: "شهدت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022، حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقود لتمويل مشروع مجمع إنتاج السولار (التكسير الهيدروجينى للمازوت)، بأسيوط بقيمة حوالى 1.5 مليار دولار من 6 بنوك ومؤسسات تمويل دولية".وأشار البيان إلى أن تلك الجهات هي "مؤسسة سي دي بي الإيطالية، بنك كريدي أجريكول للاستثمار والتمويل، بنك يونى كريديت إيطاليا، بنك اتش اس بى سى الشرق الأوسط، بنك بى إن بى باريبا فرنسا وبنك سوسيتيه جنرال فرنسا، وبضمان مؤسسة تنمية الصادرات الإيطالية ساتشى".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
مصر توقع عقودا مع شركات أوروبية لتمويل مشروع لإنتاج المازوت
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كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الأربعاء، أن مصر وقّعت عقودا مع شركات أوروبية لتمويل مشروع مجمع إنتاج المازوت، بمدينة أسيوط جنوبي البلاد، بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار.
القاهرة - سبوتنيك
. وأوضح بيان للوزارة: "شهدت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022، حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقود لتمويل مشروع مجمع إنتاج السولار (التكسير الهيدروجينى للمازوت)، بأسيوط بقيمة حوالى 1.5 مليار دولار من 6 بنوك ومؤسسات تمويل دولية".
وأشار البيان إلى أن تلك الجهات هي "مؤسسة سي دي بي الإيطالية، بنك كريدي أجريكول للاستثمار والتمويل، بنك يونى كريديت إيطاليا، بنك اتش اس بى سى الشرق الأوسط، بنك بى إن بى باريبا فرنسا وبنك سوسيتيه جنرال فرنسا، وبضمان مؤسسة تنمية الصادرات الإيطالية ساتشى".