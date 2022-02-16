https://arabic.sputniknews.com/20220216/نجمة-بريطانية-تتحدث-عن-تجربتها-مع-الصيام-المتقطع-الحياة-قصيرة-جدًا-1058685781.html

نجمة بريطانية تتحدث عن تجربتها مع الصيام المتقطع.. "الحياة قصيرة جدا"

نجمة بريطانية تتحدث عن تجربتها مع الصيام المتقطع.. "الحياة قصيرة جدا"

وثقت النجمة البريطانية نادية صوالحة رحلتها مع إنقاص الوزن على إنستغرام ويوتيوب، حيث اعترفت بكفاحها المستمر من أجل الامتناع تماما عن تناول بعض الأطعمة غير... 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T10:16+0000

2022-02-16T10:16+0000

2022-02-16T10:47+0000

العالم

بريطانيا

الصيام

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وقالت ناديا عبر قناتها على يوتيوب: "على مر السنين جربت كل نظام غذائي معروف، وكل ما فعلته هو اتباع ذلك النظام الغذائي، وفقدان الوزن، ومن ثم زيادة الوزن مرة أخرى"، كما اعترفت أنه في حال طلب أحدهم منها الامتناع عن تناول أي نوع من الطعام، "تصبح مهووسة تماما بهذا النوع، لا تأكله ولكن بعد ذلك تفرط في تناوله"، وفقا لـ "express".واكتشفت ناديا أن الحل لهذه القضية المستمرة، التي استمرت "طوال حياتها"، هو طريقة الصيام المتقطع 16/8 لتتخلص من الدهون بينما لا تزال تستمتع بأطعمتها المفضلة دون قضاء ساعات طويلة في صالة الألعاب الرياضية: "منذ بضع سنوات اكتشفت نظام 16/8، وهي طريقة لتنظيم تناول الطعام حيث تصوم 16 ساعة وتأكل ثمانية"، حيث يتضمن الصيام المتقطع التبديل بين أوقات تناول الطعام والتوقف عن ذلك في فترات محددة.لقد دحضت نجمة مسلسل "EastEnders"، من خلال تجربتها أسطورة شائعة عن الصيام المتقطع: "يعتقد الناس أنك تتضور جوعا لمدة 16 ساعة ثم تفرط في الشراهة لمدة ثماني ساعات، وهو أمر غير صحي على الإطلاق"، مضيفة: "كل ما تفعله هو تناول طعامك، ولكن في فترة زمنية أقصر، بحيث يكون أمام جسمك 16 ساعة ليقوم بحرق الدهون".وأشارت ناديا إلى نظام الصيام المتقطع على أنه "طريقة قوية للغاية في تناول الطعام، على عكس الأنظمة الغذائية الأخرى التي جربتها سابقًا"، وقالت أن السبب في ذلك: "لأنني أختاره، فأنا لا أتبع أي قوائم، ولا أتبع أي قيود، ولا أتبع الكثير مما يجب فعله وما لا يجب فعله"، مشيرة إلى أنها لا تحب نظام كيتو الغذائي مثلا.وذكرت مجلة "بي بي سي غود فود" أن "الهدف من الأنظمة الغذائية الكيتونية هو إرسال الجسم إلى حالة "الكيتوزية" وذلك عن طريق اتباع نظام غذائي صارم للغاية منخفض الكربوهيدرات، حيث تشمل الأطعمة المسموح بها عمومًا اللحوم عالية الدسم والأسماك والزيوت والمكسرات ومنتجات الألبان عالية الدسم مثل الجبن والخضروات منخفضة الكربوهيدرات مثل الخضروات الورقية".وتتابع المجلة أن نظام الكيتو يعني "تقليل مستويات الكربوهيدرات أي الاستغناء عن الخبز والمعكرونة والأرز ومعظم المخبوزات التقليدية، ومع ذلك، فإن تحقيق مثل هذه المستويات المنخفضة من الكربوهيدرات يعني أيضًا تخطي البقوليات، والخضروات الجذرية، ومعظم الفواكه والخضروات النشوية، مثل البطاطس".في حين أن هذا النظام قد ينجح مع البعض، تجد ناديا، التي ظهرت كمقدمة وطاهية في عدد من البرامج المتخصصة في الطهي، أن نظام الصيام المتقطع 16/8 يزيل "التفكير النتن المجنون المقيد" من العملية.وبينما كانت ناديا قد حاولت سابقًا الصيام المتقطع، وجدت أن وزنها كان "الأكثر استقرارًا" على الإطلاق خلال اتباعها هذا النظام، لتبدأ الرحلة من جديد مؤخرًا بعد مخاوف صحية: "مؤخرًا، أخبرني طبيب أنني يجب أن أفقد بعض الوزن من أجل صحتي، والدي مصاب بمرض السكري ولديّ نسبة عالية من الكوليسترول، وبالتالي سبب فقدان الوزن هو صحتي لأنني لا أعتقد أن الشيء الوحيد الذي يجب أن تكون عليه في الحياة هو النحافة".واختتمت قائلة: "16/8 طريقة ناجعة بالنسبة لي لأنني لست مضطرة إلى الامتناع عن تناول الكثير من الأطعمة، وهو ما أكره القيام به، ولا يمكنني، ولا أستطيع، ولا يمكنني حساب السعرات الحرارية أو حساب الكمية لأن الحياة قصيرة جدًا".

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العالم, بريطانيا, الصيام