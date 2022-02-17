https://arabic.sputniknews.com/20220217/أستراليا-تغلق-شواطئ-بسيدني-بعد-مقتل-شخص-في-هجوم-لسمكة-قرش-فيديو-1058726875.html
أستراليا تغلق شواطئ بسيدني بعد مقتل شخص في هجوم لسمكة قرش... فيديو
أستراليا تغلق شواطئ بسيدني بعد مقتل شخص في هجوم لسمكة قرش... فيديو
أُغلقت السلطات الأسترالية عدة شواطئ في سيدني، بعد مقتل شخص في هجوم لسمكة قرش بينما كان يسبح. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T06:56+0000
2022-02-17T06:56+0000
2022-02-17T06:56+0000
العالم
قرش
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وأظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت سمكة قرش تهاجم شخصا، قبالة شاطئ ليتل باي، على بعد حوالي 20 كيلومترا من جنوب أكبر مدينة في أستراليا، وذلك في أول واقعة من نوعها تشهد سقوط قتلى على شواطئ المدينة منذ ما يقرب من 60 عاما.هذا وشهدت المناطق القريبة من موقع الهجوم نشر وسائل لاصطياد أسماك القرش، فيما تنتشر طائرات دون طيار مع سعي المسؤولين لمعرفة ما إذا كان القرش لا يزال في المنطقة، وفقا وكالة "رويترز".يذكر أن الهجوم يأتي قبل أيام من انطلاق فعالية خيرية سنوية يحضرها عادة الآلاف من السباحين على شاطئ مجاور. وقال منظمو الفعالية إنهم يراقبون الوضع، وإذا تعين تأجيلها فستجرى في السادس من مارس/ آذار المقبل.
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الأخبار
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, قرش
أستراليا تغلق شواطئ بسيدني بعد مقتل شخص في هجوم لسمكة قرش... فيديو
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أُغلقت السلطات الأسترالية عدة شواطئ في سيدني، بعد مقتل شخص في هجوم لسمكة قرش بينما كان يسبح.
وأظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت سمكة قرش تهاجم شخصا، قبالة شاطئ ليتل باي، على بعد حوالي 20 كيلومترا من جنوب أكبر مدينة في أستراليا، وذلك في أول واقعة من نوعها تشهد سقوط قتلى على شواطئ المدينة منذ ما يقرب من 60 عاما.
هذا وشهدت المناطق القريبة من موقع الهجوم نشر وسائل لاصطياد أسماك القرش، فيما تنتشر طائرات دون طيار مع سعي المسؤولين لمعرفة ما إذا كان القرش لا يزال في المنطقة، وفقا وكالة "رويترز".
يذكر أن الهجوم يأتي قبل أيام من انطلاق فعالية خيرية سنوية يحضرها عادة الآلاف من السباحين على شاطئ مجاور. وقال منظمو الفعالية إنهم يراقبون الوضع، وإذا تعين تأجيلها فستجرى في السادس من مارس/ آذار المقبل.