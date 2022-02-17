https://arabic.sputniknews.com/20220217/أمير-الكويت-يقبل-استقالة-وزيري-الدفاع-والداخلية-1058742537.html
أمير الكويت يقبل استقالة وزيري الدفاع والداخلية
أمير الكويت يقبل استقالة وزيري الدفاع والداخلية
أعلن المتحدث باسم الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، صدور مرسوم أميري بقبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية والتي تقدما بها أمس الأربعاء. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T10:55+0000
2022-02-17T10:55+0000
2022-02-17T11:05+0000
العالم العربي
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سبوتنيك. وأضاف التحدث باسم الحكومة أن المرسوم الأميري قضى بتكليف وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، كما كلف وزير النفط الكويتي، محمد الفارس، بتولى وزارة الداخلية بالوكالة.يذكر أن وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الكويتية كانا قد تقدما باستقالتهما، اليوم الأربعاء، إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.وقالت صحيفة القبس إن "كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور تقدما باستقالتيهما إلى صباح الخالد".وأوضحت الصحيفة أن استقالة الوزيرين جاءت اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب مؤخرا.من جانبه، أعرب حمد جابر العلي، وزير الدفاع المستقيل، عن أسفه الشديد "لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية مما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى سمو الرئيس"، على حد تعبيره.وأضاف جابر العلي: "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام واتخذنا خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
أمير الكويت يقبل استقالة وزيري الدفاع والداخلية
10:55 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 11:05 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، صدور مرسوم أميري بقبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية والتي تقدما بها أمس الأربعاء.
سبوتنيك
. وأضاف التحدث باسم الحكومة أن المرسوم الأميري قضى بتكليف وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، كما كلف وزير النفط الكويتي، محمد الفارس، بتولى وزارة الداخلية بالوكالة.
يذكر أن وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الكويتية كانا قد تقدما باستقالتهما، اليوم الأربعاء، إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وقالت صحيفة القبس
إن "كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور تقدما باستقالتيهما إلى صباح الخالد".
وأوضحت الصحيفة أن استقالة الوزيرين جاءت اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب مؤخرا.
من جانبه، أعرب حمد جابر العلي، وزير الدفاع المستقيل، عن أسفه الشديد "لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية مما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى سمو الرئيس"، على حد تعبيره.
وأضاف جابر العلي: "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام واتخذنا خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".