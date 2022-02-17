https://arabic.sputniknews.com/20220217/الأردن-يعلن-تخفيف-الإجراءات-المتعلقة-بفيروس-كورونا-1058764019.html
الأردن يعلن تخفيف الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا
الأردن يعلن تخفيف الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا
قررت الحكومة في الأردن تخفيف الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا، بما فيها تخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيام. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T13:47+0000
2022-02-17T13:47+0000
2022-02-17T13:47+0000
فيروس كورونا
أخبار الأردن
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وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، اليوم الخميس، إن الإجراءات الجديدة سيبدأ العمل بها في 1 مارس/ آذارالمقبل.وأوضح الوزير أن الحكومة "قررت تخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيَّام، تبدأ من تاريخ أخذ عيِّنة فحص (PCR) دون الحاجة لإجراء فحص آخر بعد انتهاء فترة العزل".وبحسب موقع قناة المملكة، من بين الإجراءات "إلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا، وإلغاء فحص (PCR) للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجويَّة والبريَّة والبحريَّة الأردنيَّة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين".وأكدت الحكومة أن "الأسباب الرئيسية للاستراتيجية الجديدة للتعامل مع كورونا، هي الأثر السلبي على القطاع السياحي وحركة المسافرين للمملكة نتيجة الإعلان عن أعداد الإصابات اليومية، وفحوصات الـ PCR المطلوبة من المسافرين، إضافة إلى زيادة الكلف المالية والضغط على القطاع الطبي".وشددت على أن "انتشار أوميكرون يجعل الفحوصات المطلوبة من المسافرين بلا جدوى".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, أخبار الأردن
الأردن يعلن تخفيف الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا
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قررت الحكومة في الأردن تخفيف الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا، بما فيها تخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيام.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، اليوم الخميس، إن الإجراءات الجديدة سيبدأ العمل بها في 1 مارس/ آذارالمقبل.
وأوضح الوزير أن الحكومة "قررت تخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيَّام، تبدأ من تاريخ أخذ عيِّنة فحص (PCR) دون الحاجة لإجراء فحص آخر بعد انتهاء فترة العزل".
وبحسب موقع قناة المملكة
، من بين الإجراءات "إلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا، وإلغاء فحص (PCR) للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجويَّة والبريَّة والبحريَّة الأردنيَّة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين".
وأشارت الحكومة إلى أنه سيطلب من المشاركين في الاحتفالات والمناسبات تلقي جرعتي لقاح كورونا فقط.
وأكدت الحكومة أن "الأسباب الرئيسية للاستراتيجية الجديدة للتعامل مع كورونا، هي الأثر السلبي على القطاع السياحي وحركة المسافرين للمملكة نتيجة الإعلان عن أعداد الإصابات اليومية، وفحوصات الـ PCR المطلوبة من المسافرين، إضافة إلى زيادة الكلف المالية والضغط على القطاع الطبي".
وشددت على أن "انتشار أوميكرون يجعل الفحوصات المطلوبة من المسافرين بلا جدوى".