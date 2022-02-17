https://arabic.sputniknews.com/20220217/العراق-العثور-على-أثار-من-العهد-العباسي-أثناء-العمل-بمشروع-مجاري-1058741801.html
العراق... العثور على آثار من العهد العباسي أثناء العمل بمشروع للمجاري
العراق... العثور على آثار من العهد العباسي أثناء العمل بمشروع للمجاري
عثرت مفتشية آثار محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، على آثار تعود للحقبة العباسية في قضاء سامراء. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T10:46+0000
2022-02-17T10:46+0000
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العراق
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن مفتش آثار المحافظة سعد جاسم الخزرجي، أنه "تم العثور على آثار وجدار أثري وزخارف جصية تعود للفترة العباسية في منطقة حي المعتصم داخل مركز مدينة سامراء".وتابع: "طالبنا وزارة الإعمار ورئيس الوحدة الادارية لقائم مقامية سامراء والشركة المنفذة بإيقاف العمل في المشروع لوجود مكتشفات أثرية جديدة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أسرار التاريخ
العراق... العثور على آثار من العهد العباسي أثناء العمل بمشروع للمجاري
10:46 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
عثرت مفتشية آثار محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، على آثار تعود للحقبة العباسية في قضاء سامراء.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع"، عن مفتش آثار المحافظة سعد جاسم الخزرجي، أنه "تم العثور على آثار وجدار أثري وزخارف جصية تعود للفترة العباسية في منطقة حي المعتصم داخل مركز مدينة سامراء".
وقال الخزرجي، إن "المكتشفات الأثرية تبينت بعد العمل بمشروع المجاري".
وتابع: "طالبنا وزارة الإعمار ورئيس الوحدة الادارية لقائم مقامية سامراء والشركة المنفذة بإيقاف العمل في المشروع لوجود مكتشفات أثرية جديدة".