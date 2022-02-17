https://arabic.sputniknews.com/20220217/العراق-يستحوذ-على-ثلث-إمدادات-النفط-إلى-الهند-1058752715.html
العراق يستحوذ على ثلث إمدادات النفط إلى الهند
العراق يستحوذ على ثلث إمدادات النفط إلى الهند
استحوذ النفط العراقي على ثلث إمدادات الهند بالنفط، التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في قارة آسيا. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T12:47+0000
2022-02-17T12:47+0000
2022-02-17T12:47+0000
العراق
أخبار الهند اليوم
أسعار النفط اليوم
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وحسب بيانات نقلتها رويترز عن مصادر في قطاعي النفط والشحن، فإن الهند قد استوردت من العراق في يناير/ كانون الثاني 1.3 مليون برميل يوميا.وأظهرت البيانات أن تلك الكمية تعد أعلى مستوى وصلت له الواردات الهندية من العراق في 29 شهرا، وهي تمثل تقريبا ثلث الإمدادات إلى الهند.ووفقا لزيادة الصادرات العراقية من البترول إلى الهند فقد "زادت حصة أوبك في واردات الهند النفطية إلى 74% من 72.5% في ديسمبر كانون الأول و68.6% قبل عام".وكانت الهند قد استوردت، حسب الوكالة، 4.6 مليون برميل يوميا من النفط في يناير/ كانون الثاني بانخفاض بنسبة واحد بالمئة عن الشهر السابق وبنحو ثلاثة بالمئة عن الشهر نفسه من العام السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20200726/الهند-والصين-الأكثر-شراء-للنفط-العراقي-لشهر-حزيران-1046103948.html
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العراق, أخبار الهند اليوم, أسعار النفط اليوم
العراق يستحوذ على ثلث إمدادات النفط إلى الهند
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استحوذ النفط العراقي على ثلث إمدادات الهند بالنفط، التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في قارة آسيا.
وحسب بيانات نقلتها رويترز عن مصادر في قطاعي النفط والشحن، فإن الهند قد استوردت من العراق
في يناير/ كانون الثاني 1.3 مليون برميل يوميا.
وأظهرت البيانات أن تلك الكمية تعد أعلى مستوى وصلت له الواردات الهندية من العراق في 29 شهرا، وهي تمثل تقريبا ثلث الإمدادات إلى الهند.
وقد زادت مصفاتان هنديتان تعاقداتهما السنوية لشراء النفط من العراق، وهو ما سيزيد من أهمية العراق كمورد رئيسي للنفط إلى الهند هذا العام.
ووفقا لزيادة الصادرات العراقية من البترول إلى الهند فقد "زادت حصة أوبك في واردات الهند النفطية إلى 74% من 72.5% في ديسمبر كانون الأول و68.6% قبل عام".
وفيما احتل العراق المركز الأول في صادراته إلى الهند جاءت بعده المملكة العربية السعودية
ثم الإمارات ثم الولايات المتحدة ثم نيجيريا.
وكانت الهند قد استوردت، حسب الوكالة، 4.6 مليون برميل يوميا من النفط في يناير/ كانون الثاني بانخفاض بنسبة واحد بالمئة عن الشهر السابق وبنحو ثلاثة بالمئة عن الشهر نفسه من العام السابق.