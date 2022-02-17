https://arabic.sputniknews.com/20220217/القوات-الشعبية-لجمهورية-لوغانسك-تعلن-إسقاط-طائرة-بدون-طيار-أوكرانية-1058765804.html
القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك تعلن إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية
القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك تعلن إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية
أسقطت القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية (معلنة من جانب واحد)، طائرة بدون طيار تستخدمها القوات الأوكرانية لتصحيح نيران المدفعية. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T13:58+0000
2022-02-17T13:58+0000
2022-02-17T13:58+0000
العالم
أخبار الأزمة الأوكرانية
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وقال رئيس دائرة الميليشيا الشعبية يان ليشينكو "لتصحيح نيران المدفعية في منطقة سكنية، استخدم عدو دونيتسك طائرة بدون طيار من نوع كوادروكوبتر أسقطتها نقطة المراقبة الجوية لميليشيا الشعب بالتعاون مع معدات الحرب الإلكترونية".وربطت الميليشيا الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك، القصف العنيف بوصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المنطقة.بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الإدارة أن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول إلقاء المخربين في المناطق الخلفية للجمهورية.هذا وأطلقت قوات الأمن الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، النار على أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية أربع مرات، بما في ذلك من قذائف الهاون المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك، ثم فتحت النار على مستوطنة أخرى، حسب مكتب لوغانسك في المركز المشترك للسيطرة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار.وبحسب قوله، فمن الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت موسكو، قصفت قوات الأمن الأوكرانية مستوطنات سوكولنيكي وزولوتي 5 وفسيلينكو ونيزني لوزوفو الخاضعة لسيطرة الجمهورية، مستخدمة قذائف هاون 120 و 82 ملم وقاذفات قنابل يدوية ومدافع رشاشة ثقيلة.في وقت لاحق، قال الضابط إن قوات الأمن الأوكرانية، في انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار، أطلقت النار على دونيتسك.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تفتح-النار-على-خمس-مستوطنات-في-لوغانسك-1058725239.html
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العالم, أخبار الأزمة الأوكرانية
القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك تعلن إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية
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أسقطت القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية (معلنة من جانب واحد)، طائرة بدون طيار تستخدمها القوات الأوكرانية لتصحيح نيران المدفعية.
وقال رئيس دائرة الميليشيا الشعبية يان ليشينكو "لتصحيح نيران المدفعية في منطقة سكنية، استخدم عدو دونيتسك طائرة بدون طيار من نوع كوادروكوبتر أسقطتها نقطة المراقبة الجوية لميليشيا الشعب بالتعاون مع معدات الحرب الإلكترونية".
وربطت الميليشيا الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك، القصف العنيف بوصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المنطقة.
وأضافت "كما لوحظ في الجمهورية، فإن التصعيد المستمر للوضع مرتبط بزيارة زيلينسكي إلى منطقة ما يسمى بعملية القوات المشتركة في 17 فبراير، بعد رحيل الرئيس، بدأ قصف أراضي الجمهوريات. على طول الخط الأمامي بأكمله وبناءً على ذلك، أصدر رئيس أوكرانيا شخصيًا تعليمات بتصعيد النزاع".
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الإدارة أن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول إلقاء المخربين في المناطق الخلفية للجمهورية.
هذا وأطلقت قوات الأمن الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، النار على أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية أربع مرات، بما في ذلك من قذائف الهاون المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك، ثم فتحت النار على مستوطنة أخرى، حسب مكتب لوغانسك في المركز المشترك للسيطرة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار.
قال ضابط في تمثيلة لوغانسك للصحفيين: "إن التشكيلات المسلحة لأوكرانيا انتهكت بشكل صارخ نظام وقف إطلاق النار، مستخدمة أسلحة، وفقًا لاتفاقيات مينسك، يجب سحبها".
وبحسب قوله، فمن الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت موسكو، قصفت قوات الأمن الأوكرانية مستوطنات سوكولنيكي وزولوتي 5 وفسيلينكو ونيزني لوزوفو الخاضعة لسيطرة الجمهورية، مستخدمة قذائف هاون 120 و 82 ملم وقاذفات قنابل يدوية ومدافع رشاشة ثقيلة.
في وقت لاحق، قال الضابط إن قوات الأمن الأوكرانية، في انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار، أطلقت النار على دونيتسك.