https://arabic.sputniknews.com/20220217/المنتجات-الروسية-تظهر-في-دول-الخليج-العربي-1058762196.html
المنتجات الروسية تظهر في دول الخليج العربي
المنتجات الروسية تظهر في دول الخليج العربي
قالت فيرونيكا نيكيشينا، رئيسة مركز التصدير الروسي، إن منتجات المصدرين الزراعيين الروس ستظهر على أرفف محلات السوبر ماركت في الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T13:24+0000
2022-02-17T13:24+0000
2022-02-17T13:24+0000
روسيا
العالم العربي
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وأضافت: "هناك طلب كبير على المنتجات الغذائية الروسية في الخليج العربي، ويسعدنا أن الصادرات في هذا الاتجاه ستنمو".وتابعت: "البحث عن موردين موثوقين ليس مجرد خدمة، ولكنه أداة ذكية للغاية أنشأها مركز التصدير الروسي للمشترين الأجانب المهتمين بالسوق الروسي".وقالت: "لقد أثبت السوق الروسي فعاليته، ففي عام 2021، بمشاركتنا، تم توقيع عقود تزيد قيمتها على 236 مليون دولار".واختتمت نيكيشينا حديثها قائلة: "نلتزم بالتعاون الفعال وتقديم الدعم الشامل للشركات في كلا البلدين لتحقيق نتائج ملموسة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
المنتجات الروسية تظهر في دول الخليج العربي
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قالت فيرونيكا نيكيشينا، رئيسة مركز التصدير الروسي، إن منتجات المصدرين الزراعيين الروس ستظهر على أرفف محلات السوبر ماركت في الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في الخليج العربي.
وأضافت: "هناك طلب كبير على المنتجات الغذائية الروسية في الخليج العربي، ويسعدنا أن الصادرات في هذا الاتجاه ستنمو".
وتابعت: "البحث عن موردين موثوقين ليس مجرد خدمة، ولكنه أداة ذكية للغاية أنشأها مركز التصدير الروسي للمشترين الأجانب المهتمين بالسوق الروسي".
وقالت: "لقد أثبت السوق الروسي فعاليته، ففي عام 2021، بمشاركتنا، تم توقيع عقود تزيد قيمتها على 236 مليون دولار".
واختتمت نيكيشينا حديثها قائلة: "نلتزم بالتعاون الفعال وتقديم الدعم الشامل للشركات في كلا البلدين لتحقيق نتائج ملموسة".