https://arabic.sputniknews.com/20220217/بنك-الكويت-المركزي-يحذر-من-التعامل-بالعملات-المشفرة-1058748805.html
بنك الكويت المركزي يحذر من التعامل بالعملات المشفرة
بنك الكويت المركزي يحذر من التعامل بالعملات المشفرة
حذر بنك الكويت المركزي، اليوم الخميس، من التعامل بالعملات المشفرة. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T11:37+0000
2022-02-17T11:37+0000
2022-02-17T11:37+0000
أخبار الكويت اليوم
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وقال البنك في بيان له، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن الأصول الافتراضية ليست بديلا للعملات النقدية.وأضاف أن "الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات الافتراضية لا ترقى لأن تكون عملة أو بديلا للنقد".وعلل البنك ذلك، بأن "العملات الافتراضية لا تصدر من دول ولا تخضع لبنوك مركزية ولا جهات تنظيمية... فاحذر من التعامل بها".وأوضح أيضا أن تلك العملات "لا يمكن أن تكون بديل للنقد كأداة إبراء تتمتع بالقبول، وتعد تسميتها "عملة" غير صحيح علميا".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
بنك الكويت المركزي يحذر من التعامل بالعملات المشفرة
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حذر بنك الكويت المركزي، اليوم الخميس، من التعامل بالعملات المشفرة.
وقال البنك في بيان له، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن الأصول الافتراضية ليست بديلا للعملات النقدية.
وأضاف أن "الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات الافتراضية
لا ترقى لأن تكون عملة أو بديلا للنقد".
وعلل البنك ذلك، بأن "العملات الافتراضية لا تصدر من دول ولا تخضع لبنوك مركزية ولا جهات تنظيمية... فاحذر من التعامل بها".
وأوضح أيضا أن تلك العملات "لا يمكن أن تكون بديل للنقد كأداة إبراء تتمتع بالقبول، وتعد تسميتها "عملة" غير صحيح علميا".