https://arabic.sputniknews.com/20220217/طائرة-عسكرية-فرنسية-تمر-فوق-الجزائر-لأول-مرة-بعد-أشهر-من-التوتر-1058783333.html

طائرة عسكرية فرنسية تمر فوق الجزائر لأول مرة بعد أشهر من التوتر

طائرة عسكرية فرنسية تمر فوق الجزائر لأول مرة بعد أشهر من التوتر

سمحت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، بمرور طائرة عسكرية فرنسية لأول مرة، وذلك بعد أشهر من ‏التوتر بين البلدين.‏ 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T21:43+0000

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وذكرت هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية لوكالة "فرانس برس" أن الطائرة التي عبرت سماء الجزائر هي من طراز "إيرباص" (إيه-330 إم آر تي تي)، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".وأفاد مصدر لوكالة "فرانس برس" أن طلب مرور الطائرة الفرنسية مر عبر السفارة الفرنسية، مثل كل مرة تحلق فيها طائرة فوق أراضي أجنبية، دون أن يحدد مضمون الحمولة التي كانت تحملها الطائرة.وأشارت هيئة الأركان العامة أن "السلطات الجزائرية أبلغتنا أن مرور الطائرة ممكن".ويأتي سماح السلطات الجزائرية لفرنسا بمرور إحدى طائراتها العسكرية بعد أن حظلات ذلك منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مرور الطائرات العسكرية الفرنسية فوق أراضيها، واستدعاء سفيرها في باريس.وتحلق الطائرات الفرنسية بانتظام فوق الأراضي الجزائرية للوصول إلى منطقة الساحل في غرب إفريقيا، حيث يساعد جنودها في محاربة المتمردين الجهاديين كجزء من عملية "برخان".وأعلنت الرئاسة الجزائرية في أكتوبر استدعاء السفير الجزائري من باريس، على خلفية تصريحات "غير مسؤولة" أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.واعتبرت الرئاسة في بيان أن التصريحات التي أدلى بها ماكرون حول الجزائر "غير مسؤولة"، لافتة إلى أن الرئيس عبدالمجيد تبون، قرر استدعاء السفير الجزائري بفرنسا للتشاور.ويأتي القرار الجزائري على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشرتها صحيفة "لوموند" حول الذاكرة الفرنسية بالجزائر، الأمر الذي أثار جدلا في ظل أزمة قائمة بين البلدين بسبب خفض باريس عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.

https://arabic.sputniknews.com/20220105/الجزائر-تعلن-عودة-سفيرها-لدى-فرنسا-لمزاولة-عمله-من-باريس-غدا-1054979550.html

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