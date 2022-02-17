https://arabic.sputniknews.com/20220217/كييف-لا-نرى-تهديدا-ضد-أوكرانيا-1058781215.html
سكرتير مجلس الدفاع الأوكراني يستبعد "عملية واسعة النطاق" ضد بلاده
سكرتير مجلس الدفاع الأوكراني يستبعد "عملية واسعة النطاق" ضد بلاده
أكد سكرتير مجلس الأمن والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، اليوم الخميس، أن بلاده لا ترى تهديدا محتملا بعملية واسعة النطاق ضدها. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T20:46+0000
2022-02-17T20:46+0000
2022-02-17T20:50+0000
روسيا
العالم
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كييف - سبوتنيك. وقال في تصريحات تلفزيونية: "إذا كنا نتحدث عن عملية واسعة النطاق فيما يتعلق بدولتنا، فإننا لا نرى ذلك".وأضاف: "اليوم نرى استفزازات من روسيا والهدف هو أن نبدأ في الرد بقوة من أجل اتهامنا بما نحن عليه".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
سكرتير مجلس الدفاع الأوكراني يستبعد "عملية واسعة النطاق" ضد بلاده
20:46 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 20:50 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
أكد سكرتير مجلس الأمن والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، اليوم الخميس، أن بلاده لا ترى تهديدا محتملا بعملية واسعة النطاق ضدها.
كييف - سبوتنيك. وقال في تصريحات تلفزيونية: "إذا كنا نتحدث عن عملية واسعة النطاق فيما يتعلق بدولتنا، فإننا لا نرى ذلك".
وأضاف: "اليوم نرى استفزازات من روسيا والهدف هو أن نبدأ في الرد بقوة من أجل اتهامنا بما نحن عليه".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.