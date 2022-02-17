https://arabic.sputniknews.com/20220217/لافروف-سياسة-الولايات-المتحدة-في-أوكرانيا-معروفة-ولن-تنجح-1058774538.html
لافروف: سياسة الولايات المتحدة في أوكرانيا معروفة ولن تنجح
لافروف: سياسة الولايات المتحدة في أوكرانيا معروفة ولن تنجح
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات نقلتها صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "الغرب بشكل عام هو المسؤول في أوكرانيا". 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T16:38+0000
2022-02-17T16:38+0000
2022-02-17T16:38+0000
روسيا
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وأضاف: "الأمريكيون يمارسون بالتأكيد سيطرة خارجية هناك. لإلقاء كل اللوم على كل ما يحدث لروسيا".وأوضح: "نحن على دراية بهذا التكتيك والاستراتيجية"، مشيرا إلى أنها "لن تنجح".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/الكرملين-يؤكد-حق-روسيا-السيادي-في-تحريك-قواتها-داخل-أراضيها-1058751466.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لافروف: سياسة الولايات المتحدة في أوكرانيا معروفة ولن تنجح
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات نقلتها صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "الغرب بشكل عام هو المسؤول في أوكرانيا".
وأضاف: "الأمريكيون يمارسون بالتأكيد سيطرة خارجية هناك. لإلقاء كل اللوم على كل ما يحدث لروسيا".
وأوضح: "نحن على دراية بهذا التكتيك والاستراتيجية"، مشيرا إلى أنها "لن تنجح".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.