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السفارة الأمريكية لدى ليبيا تأسف لاتهام حكومة الوحدة الوطنية ستيفاني ويليامز بالتحيز
https://arabic.sputniknews.com/20220217/لافروف-سياسة-الولايات-المتحدة-في-أوكرانيا-معروفة-ولن-تنجح-1058774538.html
لافروف: سياسة الولايات المتحدة في أوكرانيا معروفة ولن تنجح
لافروف: سياسة الولايات المتحدة في أوكرانيا معروفة ولن تنجح
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات نقلتها صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "الغرب بشكل عام هو المسؤول في أوكرانيا". 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T16:38+0000
2022-02-17T16:38+0000
روسيا
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وأضاف: "الأمريكيون يمارسون بالتأكيد سيطرة خارجية هناك. لإلقاء كل اللوم على كل ما يحدث لروسيا".وأوضح: "نحن على دراية بهذا التكتيك والاستراتيجية"، مشيرا إلى أنها "لن تنجح".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/الكرملين-يؤكد-حق-روسيا-السيادي-في-تحريك-قواتها-داخل-أراضيها-1058751466.html
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روسيا

لافروف: سياسة الولايات المتحدة في أوكرانيا معروفة ولن تنجح

16:38 GMT 17.02.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيو راو في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيو راو في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات نقلتها صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "الغرب بشكل عام هو المسؤول في أوكرانيا".
وأضاف: "الأمريكيون يمارسون بالتأكيد سيطرة خارجية هناك. لإلقاء كل اللوم على كل ما يحدث لروسيا".
وأوضح: "نحن على دراية بهذا التكتيك والاستراتيجية"، مشيرا إلى أنها "لن تنجح".
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوليو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
الكرملين يؤكد حق روسيا السيادي في تحريك قواتها داخل أراضيها
12:11 GMT
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
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