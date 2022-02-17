https://arabic.sputniknews.com/20220217/لورديان-لم-يتبق-أي-قواعد-أمنية-في-أوروبا-واتفاقات-الرقابة-على-الحد-من-التسلح-أصبحت-بالية-1058725112.html

لورديان: لم يتبق أي قواعد أمنية في أوروبا واتفاقات الرقابة على الحد من التسلح أصبحت بالية

لورديان: لم يتبق أي قواعد أمنية في أوروبا واتفاقات الرقابة على الحد من التسلح أصبحت بالية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ان القواعد الأمنية في أوروبا لم يتبقّ منها أي شيء والاتفاقيات القائمة للرقابة على الحد من التسلح أصبحت بالية تقريبا. 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T03:35+0000

2022-02-17T03:35+0000

2022-02-17T03:35+0000

الحد من التسلح

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موسكو- سبوتنيك. ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز، عن لورديان قوله " إنه "في الوقت الذي تطالب فيه روسيا بالاستقرار والضمانات، تصدر من جانبنا أيضا المطالبة بالاستقرار والضمانات".وأضاف أن "أوروبا تحتاج إلى الضمانات الأمنية والاستقرار، ومستعدون لمناقشة ذلك، وبحث كل شيء".وتعليقا على إعلان روسيا سحب بعض القوات عن الحدود الغربية بعد انتهاء المناورات، قال لودريان إنه يجب النظر كيف ستنتهي المناورات في بيلاروس والبحر الأسود وعند الحدود الأوكرانية.يذكر أن روسيا تواصل المشاورات مع الدول الغربية وحلف الناتو حول مقترحات موسكو للضمانات الأمنية.ويأتي ذلك على خلفية التوتر حول أوكرانيا، حيث تتهم الدول الغربية روسيا بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20210901/لافروف-مواقف-الولايات-المتحدة-وروسيا-بشأن-الحد-من-التسلح-ما-زالت-بعيدة-لكن-الحوار-سيستمر-1050005266.html

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الحد من التسلح