https://arabic.sputniknews.com/20220217/مدرعة-أوكرانية-تصطدم-بدبابة-تي-64-خلال-التدريبات-فيديو-1058750514.html
مدرعة أوكرانية تصطدم بدبابة "تي-64" خلال التدريبات... فيديو
مدرعة أوكرانية تصطدم بدبابة "تي-64" خلال التدريبات... فيديو
اصطدمت إحدى مدرعات "بي إم بي-1" بدبابة "تي-64 بي" خلال تمرينات القيادة والأركان "ميتيل - 2022"، التي أجراها الجيش الأوكراني يوم الأربعاء الماضي. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T12:01+0000
2022-02-17T12:01+0000
2022-02-17T12:01+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وكانت الدبابة التي عليها "غطاء" من القماش المشمع، من بين مركبات أخرى مماثلة، تحاكي هجومًا على "العدو". بعد أن أدارت فوهة السبطانة إلى اليمين، وكان تتحرك للأمام، اصطدمت فجأة بمدرعة "بي إم بي-1" في جانبها الأيسر، دون أن تبطئ من سرعتها.كانت قوة الضربة كبيرة لدرجة أن مؤخرة عربة المشاة القتالية قد ارتفعت، وبدا أنها ستتدحرج إلى الأمام، لكن هذا لم يحدث، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".تحركت "تي-64" دون أي ضرر مرئي، بعد أن تمكنت من التغلب على حفرة عميقة في لحظة، وظلت الـ"بي إم بي" ثابتة.يمكن للمرء أن يفترض فقط أن هذا الحادث الغريب نتج عن عدم انتباه سائق الـ "بي إم بي"، الذي كان مشتتًا ولم يلاحظ بطريقة ما الاقتراب الخطير من الدبابة. أو تبين أن مستوى تدريب هذا الجندي كان منخفضًا، وفقد السيطرة ببساطة.من الممكن أيضًا أن تكون هناك مشاكل في الحالة الفنية للعربة المدرعة نفسها. المعدات ليست جديدة على الإطلاق، حيث خدمت في الجيش السوفياتي، ثم لأكثر من ثلاثة عقود - كجزء من القوات المسلحة لأوكرانيا. ربما تم إصلاحها بشكل كامل، لكن جودة إجراءات "الإنعاش" هذه عادة لا تصمد.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
مدرعة أوكرانية تصطدم بدبابة "تي-64" خلال التدريبات... فيديو
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اصطدمت إحدى مدرعات "بي إم بي-1" بدبابة "تي-64 بي" خلال تمرينات القيادة والأركان "ميتيل - 2022"، التي أجراها الجيش الأوكراني يوم الأربعاء الماضي.
وكانت الدبابة التي عليها "غطاء" من القماش المشمع، من بين مركبات أخرى مماثلة، تحاكي هجومًا على "العدو". بعد أن أدارت فوهة السبطانة إلى اليمين، وكان تتحرك للأمام، اصطدمت فجأة بمدرعة "بي إم بي-1" في جانبها الأيسر، دون أن تبطئ من سرعتها.
كانت قوة الضربة كبيرة لدرجة أن مؤخرة عربة المشاة القتالية قد ارتفعت، وبدا أنها ستتدحرج إلى الأمام، لكن هذا لم يحدث، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
تحركت "تي-64" دون أي ضرر مرئي
، بعد أن تمكنت من التغلب على حفرة عميقة في لحظة، وظلت الـ"بي إم بي" ثابتة.
يمكن للمرء أن يفترض فقط أن هذا الحادث الغريب نتج عن عدم انتباه سائق الـ "بي إم بي"، الذي كان مشتتًا ولم يلاحظ بطريقة ما الاقتراب الخطير من الدبابة. أو تبين أن مستوى تدريب هذا الجندي كان منخفضًا، وفقد السيطرة ببساطة.
من الممكن أيضًا أن تكون هناك مشاكل في الحالة الفنية للعربة المدرعة نفسها. المعدات ليست جديدة على الإطلاق، حيث خدمت في الجيش السوفياتي، ثم لأكثر من ثلاثة عقود - كجزء من القوات المسلحة لأوكرانيا. ربما تم إصلاحها بشكل كامل، لكن جودة إجراءات "الإنعاش" هذه عادة لا تصمد.