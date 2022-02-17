https://arabic.sputniknews.com/20220217/نفتالي-بينيت-يعلق-على-اعتزام-أستراليا-تصنيف-حماس-منظمة-إرهابية-1058726710.html
نفتالي بينيت يعلق على اعتزام أستراليا تصنيف "حماس" منظمة إرهابية
نفتالي بينيت يعلق على اعتزام أستراليا تصنيف "حماس" منظمة إرهابية
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على إعلان الحكومة الأسترالية اعتزامها تصنيف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منظمة إرهابية. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T07:12+0000
2022-02-17T07:12+0000
2022-02-17T07:12+0000
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
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ونقل أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن بينيت قوله: "أرحب بقرار أستراليا تصنيف حماس بأكملها تنظيما إرهابيا".وتابع بينيت قائلا: "أشكر صديقي، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، على عمله من أجل ذلك في أعقاب المحادثات التي أجريناها حول هذا الموضوع المهم"، واصفا القرار بأنه "خطوة هامة أخرى في إطار الكفاح الدولي ضد الإرهاب".وأعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، اعتزامها تصنيف حركة "حماس" الفلسطينية بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"، لتصبح أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة، حسبما ذكرت "فرانس برس".وأضافت الوزيرة الأسترالية: "من الضروري أن تستهدف قوانيننا لا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل وأيضا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
نفتالي بينيت يعلق على اعتزام أستراليا تصنيف "حماس" منظمة إرهابية
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على إعلان الحكومة الأسترالية اعتزامها تصنيف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منظمة إرهابية.
ونقل أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن بينيت قوله: "أرحب بقرار أستراليا تصنيف حماس بأكملها تنظيما إرهابيا".
وتابع بينيت قائلا: "أشكر صديقي، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، على عمله من أجل ذلك في أعقاب المحادثات التي أجريناها حول هذا الموضوع المهم"، واصفا القرار بأنه "خطوة هامة أخرى في إطار الكفاح الدولي ضد الإرهاب".
وأعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، اعتزامها تصنيف حركة "حماس" الفلسطينية بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"، لتصبح أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وصرحت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، خلال الإعلان عن تصنيف ثماني منظمات، قائلة: "آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى، التي جرى إدراجها في القائمة اليوم، مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة".
وأضافت الوزيرة الأسترالية: "من الضروري أن تستهدف قوانيننا لا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل وأيضا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال".