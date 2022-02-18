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إخماد حريق خط أنابيب غاز دروجبا في لوغانسك شرقي أوكرانيا
إخماد حريق خط أنابيب غاز دروجبا في لوغانسك شرقي أوكرانيا
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، أنه جرى إخماد النيران التي اشتعلت في خط أنابيب غاز دروجبا في جمهورية لوهانسك الشعبية في شرق أوكرانيا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T22:44+0000
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أخبار أوكرانيا
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لوهانسك - سبوتنيك. وهز انفجار ثانٍ لوهانسك بعد وقت قصير من الانفجار الأول، الذي أدى إلى اشتعال خط الأنبياء.وبدأت السلطات المحلية في إجلاء المدنيين إلى روسيا خوفا من استفزازات القوات المسلحة الأوكرانية.
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أخبار أوكرانيا

إخماد حريق خط أنابيب غاز دروجبا في لوغانسك شرقي أوكرانيا

22:44 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 22:51 GMT 18.02.2022)
© AP Photo / Efrem Lukatskyحريق في مستودع ذخيرة في أوكرانيا
حريق في مستودع ذخيرة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، أنه جرى إخماد النيران التي اشتعلت في خط أنابيب غاز دروجبا في جمهورية لوهانسك الشعبية في شرق أوكرانيا.
لوهانسك - سبوتنيك. وهز انفجار ثانٍ لوهانسك بعد وقت قصير من الانفجار الأول، الذي أدى إلى اشتعال خط الأنبياء.
وبدأت السلطات المحلية في إجلاء المدنيين إلى روسيا خوفا من استفزازات القوات المسلحة الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانية18:20 GMT
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