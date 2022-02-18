https://arabic.sputniknews.com/20220218/إخماد-حريق-خط-أنابيب-غاز-دروجبا-في-لوهانسك-شرقي-أوكرانيا-1058840337.html
إخماد حريق خط أنابيب غاز دروجبا في لوغانسك شرقي أوكرانيا
إخماد حريق خط أنابيب غاز دروجبا في لوغانسك شرقي أوكرانيا
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، أنه جرى إخماد النيران التي اشتعلت في خط أنابيب غاز دروجبا في جمهورية لوهانسك الشعبية في شرق أوكرانيا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T22:44+0000
2022-02-18T22:44+0000
2022-02-18T22:51+0000
أخبار أوكرانيا
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لوهانسك - سبوتنيك. وهز انفجار ثانٍ لوهانسك بعد وقت قصير من الانفجار الأول، الذي أدى إلى اشتعال خط الأنبياء.وبدأت السلطات المحلية في إجلاء المدنيين إلى روسيا خوفا من استفزازات القوات المسلحة الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إخماد حريق خط أنابيب غاز دروجبا في لوغانسك شرقي أوكرانيا
22:44 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 22:51 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، أنه جرى إخماد النيران التي اشتعلت في خط أنابيب غاز دروجبا في جمهورية لوهانسك الشعبية في شرق أوكرانيا.
لوهانسك - سبوتنيك
. وهز انفجار ثانٍ لوهانسك بعد وقت قصير من الانفجار الأول، الذي أدى إلى اشتعال خط الأنبياء.
وبدأت السلطات المحلية في إجلاء المدنيين إلى روسيا خوفا من استفزازات القوات المسلحة الأوكرانية.