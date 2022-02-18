https://arabic.sputniknews.com/20220218/إعادة-فتح-مكتبة-سمير-منصور-بعدما-دمرها-القصف-الإسرائيلي-في-قطاع-غزة--1058790183.html

إعادة فتح مكتبة سمير منصور بعدما دمرها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة

إعادة فتح مكتبة سمير منصور بعدما دمرها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة

أعيد فتح "مكتبة سمير منصور" في مدينة غزة، لتنفض غبار الحرب بعد تسعة أشهر على تدميرها إثر قصف جوي إسرائيلي خلال حرب مايو/ أيار في قطاع غزة العام الماضي. 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T08:20+0000

2022-02-18T08:20+0000

2022-02-18T08:31+0000

العالم العربي

التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة

تقارير سبوتنيك

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058788244_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_cb1cf3f68410ed7a77acd6b022f5e5af.jpg

تتكون المكتبة من طابقين بمساحة ألف متر مربع، وتضم حوالي ثلاثمائة ألف كتاب وُضعت على رفوف خشبية، بتكلفة قاربت ثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكي، حسب مؤسس المكتبة ومديرها سمير منصور الذي صرح لوكالة "سبوتنيك":حضور جماهيري كبير جاؤوا من أنحاء قطاع غزة، فرحين بعودة مكان يمثل لهم ذكريات كثيرة منذ الصغر.المكتبة تشمل معظم الكتب التي ترضي روادها من كل الأنواع والاهتمامات، ويقول منصور:

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم