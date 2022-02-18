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https://arabic.sputniknews.com/20220218/إعادة-فتح-مكتبة-سمير-منصور-بعدما-دمرها-القصف-الإسرائيلي-في-قطاع-غزة--1058790183.html
إعادة فتح مكتبة سمير منصور بعدما دمرها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
إعادة فتح مكتبة سمير منصور بعدما دمرها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
أعيد فتح "مكتبة سمير منصور" في مدينة غزة، لتنفض غبار الحرب بعد تسعة أشهر على تدميرها إثر قصف جوي إسرائيلي خلال حرب مايو/ أيار في قطاع غزة العام الماضي. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T08:20+0000
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تتكون المكتبة من طابقين بمساحة ألف متر مربع، وتضم حوالي ثلاثمائة ألف كتاب وُضعت على رفوف خشبية، بتكلفة قاربت ثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكي، حسب مؤسس المكتبة ومديرها سمير منصور الذي صرح لوكالة "سبوتنيك":حضور جماهيري كبير جاؤوا من أنحاء قطاع غزة، فرحين بعودة مكان يمثل لهم ذكريات كثيرة منذ الصغر.المكتبة تشمل معظم الكتب التي ترضي روادها من كل الأنواع والاهتمامات، ويقول منصور:
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العالم العربي, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم

إعادة فتح مكتبة سمير منصور بعدما دمرها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة

08:20 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 08:31 GMT 18.02.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatإعادة فتح مكتبة سمير منصور في مدينة غزة التي دمرها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، فلسطين
إعادة فتح مكتبة سمير منصور في مدينة غزة التي دمرها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعيد فتح "مكتبة سمير منصور" في مدينة غزة، لتنفض غبار الحرب بعد تسعة أشهر على تدميرها إثر قصف جوي إسرائيلي خلال حرب مايو/ أيار في قطاع غزة العام الماضي.
تتكون المكتبة من طابقين بمساحة ألف متر مربع، وتضم حوالي ثلاثمائة ألف كتاب وُضعت على رفوف خشبية، بتكلفة قاربت ثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكي، حسب مؤسس المكتبة ومديرها سمير منصور الذي صرح لوكالة "سبوتنيك":
"أشعر بفرحة كبيرة بهذا الحدث التاريخي، فقد خسرت كل شيء عندما دمرت المكتبة في الحرب الأخيرة، ولقد ظلمني الاحتلال الاسرائيلي، واليوم أقول أنَّ كل الدمار المتعمد للثقافة لن يجدي نفعا مع شعب يعشق التعلم والقراءة".
© Sputnik . Ajwad Jradatإعادة فتح مكتبة سمير منصور في مدينة غزة التي دمرها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، فلسطين
إعادة فتح مكتبة سمير منصور في مدينة غزة التي دمرها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
إعادة فتح مكتبة سمير منصور في مدينة غزة التي دمرها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، فلسطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
حضور جماهيري كبير جاؤوا من أنحاء قطاع غزة، فرحين بعودة مكان يمثل لهم ذكريات كثيرة منذ الصغر.

قالت يارا عيد وهي إحدى رواد المكتبة: "أتيت اليوم إلى هذا المكان الذي يمثل لي ذكريات الطفولة ومنبع الثقافة، فمن صغري كنت آتي مع والدتي لكي نشتري كتب وروايات أدخل بها في عالم من الخيال، وأذهب بعيداً عن ظروف القطاع والحصار والحرب والدمار، وأشعر بالسعادة بعودة المكتبة بالرغم من الدمار، الذي لحق بها جراء القصف الإسرائيلي".

© Sputnik . Ajwad Jradatإعادة فتح مكتبة سمير منصور في مدينة غزة التي دمرها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، فلسطين
إعادة فتح مكتبة سمير منصور في مدينة غزة التي دمرها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
إعادة فتح مكتبة سمير منصور في مدينة غزة التي دمرها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، فلسطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
المكتبة تشمل معظم الكتب التي ترضي روادها من كل الأنواع والاهتمامات، ويقول منصور:
"لم يكن المبلغ الذي أنفقته كافيا لإعادة المكتبة، فقد شارك ناشطون فلسطينيون وأجانب في حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نحو شهرين من تدمير المكتبة، جمعوا خلالها حوالي مئتين وخمسين ألف دولار وأكثر من مئة ألف كتاب، تم نقلها عبر معبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم) التجاري الإسرائيلي إلى قطاع غزة، واستطعنا أن نعيد المكتبة بشكل أكبر وأفضل لكي تكون منارة للعلم والثقافة في قطاع غزة".
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