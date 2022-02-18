https://arabic.sputniknews.com/20220218/إغراق-حاملة-الطائرات-كيف-1058800508.html

إغراق حاملة الطائرات... كيف

إغراق حاملة الطائرات... كيف

يُعتقد أن حاملة الطائرات شيء لا يغرق أو من الصعب جدا إغراقها، لكن الصواريخ المتطورة يمكنها فعل ذلك. 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T11:49+0000

2022-02-18T11:49+0000

2022-02-18T11:49+0000

رصد عسكري

غواصة

حاملة الطائرات

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من الممكن أن تتعطل حاملة الطائرات في حال تعرضت إلى قصف بالقنابل الجوية، ولكن لا يمكن أن تَغرق حاملة الطائرات بسبب القصف الجوي وهو ما أظهره الحادث، الذي تعرضت له حاملة الطائرات الأمريكية "فوريستول" عام 1967 عندما انفجرت 9 قنابل على متنها بسبب الحريق، الذي أحدثه انطلاق اعتباطي لقذيفة من إحدى الطائرات.عقب أخيلوماذا لو تعرضت حاملة الطائرات إلى هجوم باستخدام جميع أنواع السلاح البحري؟ للإجابة عن هذا السؤال أجريت تجربة لحاملة الطائرات "أمريكا" التي كانت قد سُحبت من الخدمة. وتضمنت التجربة تفجير المتفجرات المثبتة على جسم حاملة الطائرات. وتسبب تفجير المتفجرات التي تمثل الطوربيدات والصواريخ، في غرق حاملة الطائرات بعد 25 يوما من الانفجارات.وأكدت التجربة الأخرى التي أجريت في عام 2006 لحاملة طائرات أمريكية أخرى كانت قد سُحبت من الخدمة أن لحاملة الطائرات (أي حاملة طائرات) نقطة ضعف أو "عقب أخيل"، حيث غرقت حاملة الطائرات "أوريسكاني" نتيجة تفجير 225 كغ من المتفجرات، وفقا لتعبير مجلة "أرميسكيه ستاندارت".إلا أن هذا الحادث لا يبيّن مدى "ضعف" حاملة الطائرات، فكل حاملة طائرات تحميها مجموعة من الطرادات والمدمرات والغواصات من هجمات الطائرات والصواريخ والغواصات.سيف ديموقليسوعلى الرغم من الحماية التي توفرها الطرادات والمدمرات والغواصات ووسائط الدفاع الجوي الموجودة على متن حاملة الطائرات إلا أن حاملات الطائرات التابعة لحلف شمال الأطلسي كانت مستهدفة خلال الحرب الباردة من قبل الغواصات الروسية المتسلحة بصواريخ "غرانيت". يطير صاروخ "غرانيت" بسرعة يمكن أن تبلغ 3600 كم في الساعة. وتحمل الغواصة الواحدة 20 صاروخا من طراز "غرانيت".وتمكن حلف شمال الأطلسي من إيجاد وسائل قادرة على مكافحة صواريخ "غرانيت" بإنشاء نظام "إيجيس". وقبل بضعة أعوام رُفدت ترسانة الصواريخ الروسية المخصصة لمكافحة حاملات طائرات حلف شمال الأطلسي بصواريخ "أونيكس". وسوف تحل محلها في أقرب وقت منظومة جديدة تحوي صواريخ "تسيركون" الأسرع كثيرا من الصوت. ويجب أن تبدأ القوات البحرية الروسية تتسلم صواريخ "تسيركون" في عام 2022.ولا يملك حلف شمال الأطلسي وسائل قادرة على صد صواريخ "تسيركون" في الوقت الراهن. وبحسب قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية الأميرال تشارلز ريتشارد فإن صواريخ "تسيركون" ستمنح القوات البحرية الروسية تفوقًا أكيدًا في المعركة البحرية المفترضة. وهذا يعني أن حاملات طائرات حلف شمال الأطلسي تظل مستهدفة من قبل الصواريخ الروسية.تجدر الإشارة إلى أن روسيا لا تفكر في مهاجمة حاملات الطائرات الأمريكية، ولكن من المفيد أن يعرف الأعداء المحتملون أن روسيا تملك "سيف ديموقليس" الذي يستطيع القضاء على حاملة الطائرات المعتدية.

https://arabic.sputniknews.com/20190919/انعدام-فرصة-الدفاع-عن-أغلى-حاملة-طائرات-أمريكية-ضد-صاروخ-تسيركون-1042921685.html

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رصد عسكري, غواصة, حاملة الطائرات