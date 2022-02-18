https://arabic.sputniknews.com/20220218/إمكانات-التصدير-للشركات-الروسية-المشاركة-في-غولفود-2020--تبلغ-أكثر-من27-مليون-دولار-1058826214.html
إمكانات التصدير للشركات الروسية المشاركة في "غولفود 2020" تبلغ أكثر من27 مليون دولار
إمكانات التصدير للشركات الروسية المشاركة في "غولفود 2020" تبلغ أكثر من27 مليون دولار
عقد المصدرون الروس، بدعم من مركز التصدير الروسي، أكثر من 450 اجتماع عمل في معرض الغذاء الدولي "غولفود 2022"، الذي انتهى في 17 فبراير/شباط الجاري في دبي، ويقدّر... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T16:38+0000
2022-02-18T16:38+0000
2022-02-18T16:38+0000
روسيا
التصدير
شركات روسية
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وقالت المديرة العامة للمركز الروسي للتصدير فيرونيكا نيكيشينا: "بتلخيص نتائج المعرض المحلي الذي نظمه مركز التصدير الروسي في "غولفود 2022"، يمكنني أن أؤكد بثقة فعاليته. ويتضح هذا من خلال إمكانات التصدير للاجتماعات بين المصنعين الروس والمشترين الأجانب المحتملين - 27.5 مليون دولار. أنا متأكدة أنه خلال هذه الأيام الخمسة وضعنا أساسًا جيدًا للصادرات المستقبلية".وأشارت إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت المنتجات الغذائية الروسية مطلوبة بشدة في الأسواق الدولية.في معرض الغذاء الدولي "غولفود 2022"، الذي أقيم في دبي، قدمت أكثر من 60 شركة روسية رائدة - مصنّعو الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان والحلويات والزيوت ومنتجات الدهون، فضلاً عن المشروبات منتجاتهم بدعم من المركز الروسي للتصدير.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, التصدير, شركات روسية
إمكانات التصدير للشركات الروسية المشاركة في "غولفود 2020" تبلغ أكثر من27 مليون دولار
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عقد المصدرون الروس، بدعم من مركز التصدير الروسي، أكثر من 450 اجتماع عمل في معرض الغذاء الدولي "غولفود 2022"، الذي انتهى في 17 فبراير/شباط الجاري في دبي، ويقدّر إجمالي إمكاناتهم التصديرية بنحو 27.5 مليون دولار.
وقالت المديرة العامة للمركز الروسي للتصدير فيرونيكا نيكيشينا: "بتلخيص نتائج المعرض المحلي الذي نظمه مركز التصدير الروسي في "غولفود 2022"، يمكنني أن أؤكد بثقة فعاليته. ويتضح هذا من خلال إمكانات التصدير للاجتماعات بين المصنعين الروس والمشترين الأجانب المحتملين - 27.5 مليون دولار. أنا متأكدة أنه خلال هذه الأيام الخمسة وضعنا أساسًا جيدًا للصادرات المستقبلية".
وأشارت إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت المنتجات الغذائية الروسية مطلوبة بشدة في الأسواق الدولية.
وأضافت نيكيشينا: "وهكذا، في نهاية العام الماضي، سجلت روسيا رقماً قياسياً لصادرات المواد الغذائية - فقد بلغت 37.4 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 23% عن عام 2020. وأظهرت صناعة الدهون والنفط أعلى معدل نمو منذ بداية العام. وزادت التسليمات بنسبة 47%. وشكل الحجم الرئيسي للصادرات من الحبوب، وزاد بنسبة 15% - حتى 12 مليارا".
في معرض الغذاء الدولي "غولفود 2022"، الذي أقيم في دبي، قدمت أكثر من 60 شركة روسية رائدة - مصنّعو الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان والحلويات والزيوت ومنتجات الدهون، فضلاً عن المشروبات منتجاتهم بدعم من المركز الروسي للتصدير.