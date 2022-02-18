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اليونان... اندلاع حريق على متن سفينة تقل 237 راكبا في البحر الأيوني
https://arabic.sputniknews.com/20220218/اليونان-اندلاع-حريق-على-متن-سفينة-تقل-237-راكبا-في-البحر-الأيوني-1058784981.html
اليونان... اندلاع حريق على متن سفينة تقل 237 راكبا في البحر الأيوني
اليونان... اندلاع حريق على متن سفينة تقل 237 راكبا في البحر الأيوني
18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T04:28+0000
2022-02-18T04:29+0000
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اليونان... اندلاع حريق على متن سفينة تقل 237 راكبا في البحر الأيوني

04:28 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 04:29 GMT 18.02.2022)
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