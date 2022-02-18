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بلينكن يقبل دعوة للقاء لافروف الأسبوع المقبل
بلينكن يقبل دعوة للقاء لافروف الأسبوع المقبل
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف يوم 23... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T21:23+0000
2022-02-18T21:23+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف يوم 23 فبراير/ شباط الجاري، بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا.. وقالت بساكي خلال إحاطة إعلامية دورية إن "الوزير بلينكن قبل دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي ، لافروف الأربعاء المقبل".وأضافت أن خطط بلينكن للتفاوض مع لافروف ستبقى قائمة ، بشرط ألا يتصاعد الوضع حول أوكرانيا .وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، قائلة "ما زلنا نعتقد أن روسيا تهدف لمهاجمة أوكرانيا. بالطبع يمكنهم تغيير رأيهم ونعتزم ترك الباب مفتوحا للدبلوماسية."وتواجه موسكو تهديدات بعقوبات غير مسبوقة من قبل الغرب في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/ألمانيا-وفرنسا-تدعوان-روسيا-للمساهمة-في-خفض-التصعيد-1058836370.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن يقبل دعوة للقاء لافروف الأسبوع المقبل

21:23 GMT 18.02.2022
© وزارة خارجية روسيا / الذهاب إلى بنك الصورلقاء لافروف وبلينكنل
لقاء لافروف وبلينكنل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© وزارة خارجية روسيا
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف يوم 23 فبراير/ شباط الجاري، بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف يوم 23 فبراير/ شباط الجاري، بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا.. وقالت بساكي خلال إحاطة إعلامية دورية إن "الوزير بلينكن قبل دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي ، لافروف الأربعاء المقبل".
وأضافت أن خطط بلينكن للتفاوض مع لافروف ستبقى قائمة ، بشرط ألا يتصاعد الوضع حول أوكرانيا .
وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثناء زيارته معرض إكسبو 2020 دبي، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
ألمانيا وفرنسا تدعوان روسيا للمساهمة في خفض التصعيد
20:15 GMT
وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، قائلة "ما زلنا نعتقد أن روسيا تهدف لمهاجمة أوكرانيا. بالطبع يمكنهم تغيير رأيهم ونعتزم ترك الباب مفتوحا للدبلوماسية."
وتواجه موسكو تهديدات بعقوبات غير مسبوقة من قبل الغرب في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.
وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانية18:20 GMT
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