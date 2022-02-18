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بوتين يوقع مرسوما باستدعاء الاحتياط للتدريب العسكري
https://arabic.sputniknews.com/20220218/بوتين-يوقع-مرسوما-لاستدعاء-الاحتياط-إلى-الجيش-1058837211.html
بوتين يوقع مرسوما باستدعاء الاحتياط للتدريب العسكري
بوتين يوقع مرسوما باستدعاء الاحتياط للتدريب العسكري
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي باستدعاء الاحتياط من المواطنين الروس للتدريب العسكري. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T20:40+0000
2022-02-18T21:19+0000
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في الوثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت: "دعوة مواطني روسيا الموجودين في (قائمة) الاحتياط لعام 2022 للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة الروسية، ووكالات أمن الدولة ووكالات خدمات الأمن الفيدرالية".وأضافت الوثيقة: "بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه مجلس الوزراء والسلطات التنفيذية للمناطق الروسية لضمان تنفيذ الإجراءات المتعلقة بدعوة المواطنين إلى معسكرات التدريب، وعقد هذه المعسكرات التدريبية (المحددة في الوثيقة)".
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روسيا, رصد عسكري

بوتين يوقع مرسوما باستدعاء الاحتياط للتدريب العسكري

20:40 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 21:19 GMT 18.02.2022)
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بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي باستدعاء الاحتياط من المواطنين الروس للتدريب العسكري.
وجاء في الوثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت: "دعوة مواطني روسيا الموجودين في (قائمة) الاحتياط لعام 2022 للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة الروسية، ووكالات أمن الدولة ووكالات خدمات الأمن الفيدرالية".
وأضافت الوثيقة: "بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه مجلس الوزراء والسلطات التنفيذية للمناطق الروسية لضمان تنفيذ الإجراءات المتعلقة بدعوة المواطنين إلى معسكرات التدريب، وعقد هذه المعسكرات التدريبية (المحددة في الوثيقة)".
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