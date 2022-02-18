https://arabic.sputniknews.com/20220218/حزب-الله-يطلق-طائرة-مسيرة-فوق-إسرائيل-لمدة-40-دقيقة-وتعود-سالمة-1058822798.html
"حزب الله" يعلن إطلاق طائرة مسيرة فوق إسرائيل لمدة 40 دقيقة وعودتها سالمة
"حزب الله" يعلن إطلاق طائرة مسيرة فوق إسرائيل لمدة 40 دقيقة وعودتها سالمة
أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا قال فيه إن الطائرة المسيّرة التي دخلت الأراضي الإسرائيلية، جالت في الأجواء لمدة 40 دقيقة وعادت سالمة. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T15:30+0000
2022-02-18T15:30+0000
2022-02-18T15:33+0000
أخبار حزب الله
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1048817666_0:239:2312:1540_1920x0_80_0_0_5e52ff3094e763dce06e82ca60117203.jpg
وجاء في البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه "بتاريخ اليوم الجمعة الواقع في 18-2-2022، أطلقت المقاومة الإسلامية الطائرة المسيرة حسّان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة استطلاعيّة أمتدّت على طول سبعين كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بعدم عثور الجيش الإسرائيلي على شظايا أو حطام الطائرة المسيرة التي انطلقت من لبنان، قبل قليل، إلى داخل البلاد.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأنه مع تسلل طائرة مسيرة لبنانية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية، ورغم استعداد الجيش الإسرائيلي لمثل هذه الحالات، فإن تل أبيب أطلقت صاروخا من القبة الحديدية لاعتراض الطائرة اللبنانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1048817666_0:23:2312:1757_1920x0_80_0_0_cbaa72b2842599c32a20894dd42eed52.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم
"حزب الله" يعلن إطلاق طائرة مسيرة فوق إسرائيل لمدة 40 دقيقة وعودتها سالمة
15:30 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 15:33 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا قال فيه إن الطائرة المسيّرة التي دخلت الأراضي الإسرائيلية، جالت في الأجواء لمدة 40 دقيقة وعادت سالمة.
وجاء في البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه "بتاريخ اليوم الجمعة الواقع في 18-2-2022، أطلقت المقاومة الإسلامية الطائرة المسيرة حسّان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة استطلاعيّة أمتدّت على طول سبعين كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة".
وأضاف: "بالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت الطائرة حسان من الأراضي المحتلة سالمة بعد أن نفذت المهمة المطلوبة".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بعدم عثور الجيش الإسرائيلي على شظايا أو حطام الطائرة المسيرة التي انطلقت من لبنان، قبل قليل، إلى داخل البلاد.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأنه مع تسلل طائرة مسيرة لبنانية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية، ورغم استعداد الجيش الإسرائيلي لمثل هذه الحالات، فإن تل أبيب أطلقت صاروخا من القبة الحديدية لاعتراض الطائرة اللبنانية.