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https://arabic.sputniknews.com/20220218/خدمة-الطوارئ-في-روستوف-في-حالة-تأهب-قسوى-بسبب-لاجئي-دونباس-1058841501.html
خدمة الطوارئ في روستوف في حالة تأهب قسوى بسبب لاجئي دونباس
خدمة الطوارئ في روستوف في حالة تأهب قسوى بسبب لاجئي دونباس
دخلت إدارة الطوارئ في منطقة روستوف الروسية في حالة تأهب قصوى بسبب وصول اللاجئين من جمهورية لوغانسك (المعلنة من طرف واحد). 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T23:35+0000
2022-02-18T23:35+0000
أخبار أوكرانيا
الطوارئ
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وقالت خدمة الطوارئ الروسية في بيان "حاليًا، تم وضع وزارة الطوارئ الروسية في منطقة روستوف في حالة تأهب قصوى. للمساعدة في تنظيم العمل، تم إرسال مجموعات تشغيلية إلى نقاط التفتيش. ومن بينهم متخصصون من وزارة الطوارئ الروسية وهيئة حماية المستهلك ووزارة الصحة".وأضاف البيان "بدأ المتخصصون في مركز الإنقاذ في منطقة الدون بتركيب معسكرات دعم الحياة (قاعدة الحياة). وفي المجموع، يشارك أكثر من 400 شخص و150 قطعة من المعدات في تقديم المساعدة". ولفت البيان إلى أنه تم التأكيد على تنظيم ما مجموعه ست نقاط لعبور سيارات.هذا ووصلت أول دفعة للاجئين من دونباس إلى مخيم "زفيزدا" في منطقة روستوف، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 400 شخص.وقال ممثل المخيم لوكالة "سبوتنيك": "نتوقع وصول نحو 400 شخص من النساء والأطفال".
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أخبار أوكرانيا, الطوارئ

خدمة الطوارئ في روستوف في حالة تأهب قسوى بسبب لاجئي دونباس

23:35 GMT 18.02.2022
© Sputnik . Maksim Zakharov / الذهاب إلى بنك الصورالوضع بالقرب من خط المواجهة في منطقة لوهانسك
الوضع بالقرب من خط المواجهة في منطقة لوهانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Sputnik . Maksim Zakharov
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دخلت إدارة الطوارئ في منطقة روستوف الروسية في حالة تأهب قصوى بسبب وصول اللاجئين من جمهورية لوغانسك (المعلنة من طرف واحد).
وقالت خدمة الطوارئ الروسية في بيان "حاليًا، تم وضع وزارة الطوارئ الروسية في منطقة روستوف في حالة تأهب قصوى. للمساعدة في تنظيم العمل، تم إرسال مجموعات تشغيلية إلى نقاط التفتيش. ومن بينهم متخصصون من وزارة الطوارئ الروسية وهيئة حماية المستهلك ووزارة الصحة".
وأضاف البيان "بدأ المتخصصون في مركز الإنقاذ في منطقة الدون بتركيب معسكرات دعم الحياة (قاعدة الحياة). وفي المجموع، يشارك أكثر من 400 شخص و150 قطعة من المعدات في تقديم المساعدة".
ولفت البيان إلى أنه تم التأكيد على تنظيم ما مجموعه ست نقاط لعبور سيارات.
هذا ووصلت أول دفعة للاجئين من دونباس إلى مخيم "زفيزدا" في منطقة روستوف، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 400 شخص.
وقال ممثل المخيم لوكالة "سبوتنيك": "نتوقع وصول نحو 400 شخص من النساء والأطفال".
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