https://arabic.sputniknews.com/20220218/سماع-صافرات-الإنذار-في-دونيتسك-فيديو-1058820980.html

سماع صافرات الإنذار في دونيتسك... فيديو

سماع صافرات الإنذار في دونيتسك... فيديو

تم تشغيل صفارات الدفاع المدني في دونيتسك، اليوم الجمعة، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد. 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T15:00+0000

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العالم

روسيا

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ووفقا لمراسل "سبوتنيك" تم تشغيل صفارات الدفاع المدني (الإنذار) في دونيتسك، كما يظهر في مقطع فيديو.يذكر أن صفارات الدفاع المدني يتم سماعها في دونيتسك بانتظام، مرة كل شهرين أو ثلاثة أشهر، ولكن كقاعدة عامة، تحذر سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلن عنها من طرف واحد، السكان مسبقًا من هذا الأمر.وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، قد أعلن عن تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك إلى روستوف في روسيا.وكان بوشلين قد صرح، في وقت سابق من اليوم، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيصدر أوامره قريبا بشن هجوم على إقليم دونباس.وقال بوشيلين في مقطع فيديو منشور على "تليغرام"، إن القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حالة الحرب ومستعدة للاستيلاء على دونباس بالقوة.وقال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، صباح أمس الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار باتجاه مواقع وحداتهم.وصرح روسلان ياكوبوف، ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، لوكالة "سبوتنيك"، بأن كييف تتجاهل اتفاقيات مينسك باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.وصرح ممثل جمهورية لوغانسك في المجموعة السياسية الفرعية، روديون ميروشنيك، لـ سبوتنيك، بأنه من خلال قصف أراضي جمهوريتي دونباس بالأسلحة الثقيلة، تنتهك كييف عن قصد، إجراءات وقف إطلاق النار في دونباس، الموقعة في صيف عام 2020.صرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن كييف لا تمتثل لاتفاقيات مينسك وتطيل المفاوضات لحل النزاع. معربة عن قلقها إزاء نقل معدات عسكرية من دول الناتو إلى الحدود الروسية وزيادة عدد المدربين الغربيين في دونباس.

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